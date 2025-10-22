Изложба „Berlin 2579“ - визуален разказ за утопията и реалността

Фотографската експозиция ще бъде открита на 6 ноември, а събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на 22-годишния Дарин Колев

На 6 ноември 2025 г. от 18:00 ч. в Галерия „Алма Матер“ ще бъде открита фотографската изложба „Berlin 2579“. Проектът на Калоян Тодоров представлява визуален разказ за Берлин - град, в който утопията и мечтите за бъдеще се срещат с живата реалност и свободния човешки дух.

В центъра на изложбата е Международният конгресен център в Берлин. Архитектурата на сградата, строена 10 години преди падането на Стената, обещава бъдеще, подчинено на технологията. Фотографиите противопоставят този монументален образ на пулсиращия, човешки Берлин - свободен, пъстър и истински.

Само три дни преди датата на падане на Берлинската стена авторът чрез своите кадри припомня, че хората, хванати в крачка и със свален гард, не са просто документални снимки. Те са фрагменти от живата мозайка на едно общество, в което има шум и тишина, ритъм и покой, музика и смях. Обещанията от бетон, желязо и стъкло днес са се превърнали в част от живия декор на града – свидетели на неговото непрекъснато преобразяване от 1989 г. насам.

Благотворителна кауза

Всички средства, събрани по време на изложбата „Berlin 2579“, ще бъдат дарени за благотворителна кауза - животоспасяващо лечение на 28-годишния Дарин Колев. Той страда от прогресивна системна склероза и се нуждае от финансова подкрепа, за да замине за последваща терапия в Южна Корея.

Изложбата „Berlin 2579“ се реализира с подкрепата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Културен център и катедра „Германистика и скандинавистика“. Откриването ще се състои на 6 ноември 2025 г. от 18:00 часа и ще продължи до 30 ноември в Галерия „Алма Матер“, разположена в Северното крило на Софийския университет, бул. „Цар Освободител“ № 15.

