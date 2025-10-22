Въвеждането на еврото е активирало киберкрадците

ЕС губи около 15 млрд. евро годишно от престъпления, свързани с интелектуалната собственост

Въвеждането на еврото в България е активирало киберкрадците. Зачестяват случаите, в които притежателите на популярни приложения за виртуално разплащане стават обект на искания за прехвърляне на сметка заради еврото.

В София днес беше открита конференция на Европол за борба с интелектуалната собственост. Организатор и домакин на срещата за 2025 г. е ГДБОП. Събитието събира над 270 експерти, представители на правоохранителни органи и частния сектор от цял свят. Заради експертността на дебата закрита остана частта, в която специалисти и киберексперти ще споделят за резултатите от съвместни операции срещу дигитално пиратство, щетите от разпространението на злонамерен софтуер, финансови измами и кражба на данни, новите заплахи и необходимите мерки за противодействието им.

От ГДБОП напомниха, че актуални са две тенденции. Първата е свързана с въвеждането на еврото. От което измамниците се опитват да се възползват. Притежателите на популярни приложения за виртуално разплащане получават съобщение, че заради еврото левовата им сметка ще бъде закрита. И е добре да изпълнят условията за регистриране на нова. Другата измама е свързана с криптовалутите, казва директорът на "Киберпрестъпност" в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров, цитиран от БНР. Той допълни и че в България също има финансови мулета, които са участници в схемите.

Именно заради тази трансграничност България също има свой представител в Европол. Александър Велев е в българския отдел "Киберпрестъпност" в Европол. Той казва, че България играе водеща роля при борбата срещу разпространението на обекти на авторското право.

https://businessnovinite.bg/esg/vseki-evropeec-e-izhvarlil-po-35-3-kg-plastmasa-za-godina-kolko-ot-tjah-sa-reciklirani.html

От 2023 година България отново беше върната е в т.нар. Списък 301 на Службата на главния търговски представител на САЩ. Точно защото София не е обърнала достатъчно внимание на недостатъци в разследването на случаи на онлайн пиратство.

Според данните от съвместния доклад на Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост през 2024 г. правоприлагащите органи в ЕС са иззели приблизително 112 милиона фалшифицирани артикула на обща стойност над 3,8 милиарда евро, което представлява увеличение с 30% в сравнение с 2022 г.

Тези данни потвърждават, че престъпленията, свързани с интелектуалната собственост, нарастват бързо и се извършват основно онлайн, каза и министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от БНР.

ЕС губи около 15 млрд. евро годишно от престъпления, свързани с интелектуалната собственост.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN