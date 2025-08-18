Най-богата жена в света отвори революционно училище за млади лекари

Училището започна с 48 внимателно подбрани студенти от различни краища на страната

На 14 юли 2025 г. в Бентънвил, Арканзас, отвори врати Медицинското училище „Алис Л. Уолтън“. Институцията е кръстена на своята основателка и финансирана от най-богатата жена в света, Алис Уолтън, наследница на империята Walmart.

Училището започна с 48 внимателно подбрани студенти от различни краища на страната и предлага радикално нов модел на медицинско образование, чиято цел е не просто да лекува, а да поддържа здравето. С тази визия Уолтън не просто създава нова образователна институция – тя прави заявка за реформа в американската здравна система, която според нея и много експерти отдавна е „счупена“.

На какво ще се обучават младите?

Основната мисия на AWSOM (Alice L. Walton School of Medicine) е поставянето на превенцията и цялостното здравеопазване в центъра на медицинското обучение – нещо, което мнозина лекари, по думите на Уолтън, днес пренебрегват. Вместо да готви бъдещите лекари да търсят болести и симптоми, училището ги обучава да разбират по-дълбоките причини за нездравословния начин на живот: психичното здраве, социалната среда, храненето, физическата активност. В учебната програма се интегрират дисциплини като хранене, кулинарни изкуства, изкуство, емоционална интелигентност и дори градинарство. Студентите не просто ще учат какво е здраве, но и как да го култивират – в себе си и в пациентите си.

Как Уолтън решава да създаде училището?

Визията на Уолтън има дълбоки корени в личния ѝ опит. След автомобилна катастрофа през 80-те години, тя преминава през години на операции и хронична болка, осъзнавайки ограниченията на една система, която се фокусира върху лечението, но не и върху човека като цялост. Така се ражда амбицията ѝ да промени не само съдбата на бъдещи лекари, но и самата основа на медицината. Създаденият по-рано от нея Институт „Хартланд“ вече работи върху политики за реформи в здравната система, а с AWSOM тя преминава към практическата реализация – подготовка на ново поколение лечители.

Сградата на училището е физически и концептуално свързана с друг мащабен проект на Уолтън – Музея на американското изкуство „Кристъл Бриджис“. Там студентите не само ще черпят вдъхновение, но и ще се учат да наблюдават, интерпретират и съчувстват чрез контакт с изкуството. Част от курсовете включват рисуване, анализ на художествени творби и участие в културни инициативи. Според ръководителя на училището д-р Шармила Махиджа, изкуството развива у бъдещите лекари по-фина емпатия и по-дълбоко разбиране за човека – качества, които липсват в класическото медицинско образование.

Но визията на Уолтън не се изчерпва със сгради и иновации. Тя цели реална трансформация на здравната карта на САЩ – започвайки от собствения ѝ роден щат Арканзас, където здравната система е сред най-занемарените. Арканзас е на 48-мо място по здравословно състояние на възрастните, с високи нива на майчина смъртност и раждаемост при тийнейджъри.

Именно тук Уолтън иска да задържи част от завършилите студенти, за да допринесат към местните общности и да бъдат агенти на промяната, която училището им е вдъхнало. Училището си партнира с местната здравна система Mercy, за да осигури практическо обучение и реална интеграция на новия модел в клиничната среда.

