Най-богата жена в света отвори революционно училище за млади лекари

Най-богата жена в света отвори революционно училище за млади лекари

bTV Бизнес екип

Училището започна с 48 внимателно подбрани студенти от различни краища на страната

На 14 юли 2025 г. в Бентънвил, Арканзас, отвори врати Медицинското училище Алис Л. Уолтън“. Институцията е кръстена на своята основателка и финансирана от най-богатата жена в света, Алис Уолтън, наследница на империята Walmart.

Училището започна с 48 внимателно подбрани студенти от различни краища на страната и предлага радикално нов модел на медицинско образование, чиято цел е не просто да лекува, а да поддържа здравето. С тази визия Уолтън не просто създава нова образователна институция тя прави заявка за реформа в американската здравна система, която според нея и много експерти отдавна е счупена“.



На какво ще се обучават младите? 

Основната мисия на AWSOM (Alice L. Walton School of Medicine) е поставянето на превенцията и цялостното здравеопазване в центъра на медицинското обучение нещо, което мнозина лекари, по думите на Уолтън, днес пренебрегват. Вместо да готви бъдещите лекари да търсят болести и симптоми, училището ги обучава да разбират по-дълбоките причини за нездравословния начин на живот: психичното здраве, социалната среда, храненето, физическата активност. В учебната програма се интегрират дисциплини като хранене, кулинарни изкуства, изкуство, емоционална интелигентност и дори градинарство. Студентите не просто ще учат какво е здраве, но и как да го култивират в себе си и в пациентите си.

Снимка: iStock

Как Уолтън решава да създаде училището? 

Визията на Уолтън има дълбоки корени в личния ѝ опит. След автомобилна катастрофа през 80-те години, тя преминава през години на операции и хронична болка, осъзнавайки ограниченията на една система, която се фокусира върху лечението, но не и върху човека като цялост. Така се ражда амбицията ѝ да промени не само съдбата на бъдещи лекари, но и самата основа на медицината. Създаденият по-рано от нея Институт Хартланд“ вече работи върху политики за реформи в здравната система, а с AWSOM тя преминава към практическата реализация подготовка на ново поколение лечители.



Сградата на училището е физически и концептуално свързана с друг мащабен проект на Уолтън Музея на американското изкуство Кристъл Бриджис“. Там студентите не само ще черпят вдъхновение, но и ще се учат да наблюдават, интерпретират и съчувстват чрез контакт с изкуството. Част от курсовете включват рисуване, анализ на художествени творби и участие в културни инициативи. Според ръководителя на училището д-р Шармила Махиджа, изкуството развива у бъдещите лекари по-фина емпатия и по-дълбоко разбиране за човека качества, които липсват в класическото медицинско образование.

Снимка: iStock

Но визията на Уолтън не се изчерпва със сгради и иновации. Тя цели реална трансформация на здравната карта на САЩ започвайки от собствения ѝ роден щат Арканзас, където здравната система е сред най-занемарените. Арканзас е на 48-мо място по здравословно състояние на възрастните, с високи нива на майчина смъртност и раждаемост при тийнейджъри.



Именно тук Уолтън иска да задържи част от завършилите студенти, за да допринесат към местните общности и да бъдат агенти на промяната, която училището им е вдъхнало. Училището си партнира с местната здравна система Mercy, за да осигури практическо обучение и реална интеграция на новия модел в клиничната среда.

