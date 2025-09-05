Франсоаз Бетанкур Майерс - красотата, която дава милиарди

Тази французойка е пример за това как да превърнеш семейния бизнес в лидер на пазара

Що се отнася до това как обичаме да прекарваме свободното си време, фантазирането за огромна печалба от лотарията си е интересно занимание. За наследницата на “L'Oréal” и член на борда на директорите Франсоаз Бетанкур Майерс, мечтата да бъде ултра богата е до голяма степен реалност.

През декември 2023 г. 71-годишната французойка става първата жена, която има състояние от $100 млрд., превръщайки я и в най-богатата в света. Ето коя е Франсоаз Бетанкур Майерс:

Началото

Родена е на 10 юли 1953 г. в Ньой сюр Сен, в семейството на светската личност и акционер в “L'Oréal” Лилиан Бетанкур и политикът Андре Бетанкур. Бащата на Лилиан - Йожен Шулер е основател на световно известната козметична компания (б.а. - това става през 1909 г. ). Майка й си отива от този свят през 2017 г., след което състоянието й се утроява с инвестициите й, чрез нейната семейна холдингова компания “Téthys Invest” и високата оценка на акциите на “L'Oréal” на фондовата борса. Франсоаз е възпитана като католичка.

Откъде идва успехът й

Успехът на “L'Oréal” се дължи главно на широкото му глобално присъствие. Това му позволява да компенсира потенциални загуби по време на национални икономически трудности, като инфлацията в САЩ или забавянето на азиатските пазари отпреди няколко години. Компанията непрекъснато се стреми да остава в челните редици по иновации в козметичната индустрия и да бъде основен пример в лицето на конкуренцията.

Тази амбиция е отразена в поредица от сътрудничества и стратегически придобивания, насочени към насърчаване на научни изследвания и разработване на иновативни формули. През декември 2023 г. завършва придобиването на “Lactobio”, базирана в Дания компания, специализирана в изследване на пробиотици. Този ход е насочен към задълбочаване на разбирането за живите микроорганизми на повърхността на кожата, като в тази област “L'Oréal” се отличава и преживява значителен растеж.

Очаква се глобалните приходи в този сектор да надхвърлят $211 млрд. през тази година, предлагайки на френската марка нови възможности за растеж. Според експерти, “L'Oréal” ще продължи да бъде сред водещите компании в бранша. Според прогнозите им, печалбите на фирмата до 2027 г. ще бъдат около $580 млрд.

Богатство

До 2017 г. Франсоаз може да се похвали с $39.5 млрд. в активите си. Благодарение на своя нюх за бизнес, дамата успява почти да ги утрои през последните осем години. Семейството й държи 33% от акциите на “L'Oréal”, като нейният съпруг също има ръководен пост в нея. Според последните данни, богатството на Бетанкур Майерс се оценява на $99.5 млрд.

Личен живот

Макар че за самата Франсоаз не се знае много, тъй като тя не обича светлините на прожекторите и остава встрани от медиите, е ясно, че тя е омъжена за Жан-Пиер Майерс. Той е бизнесмен и внук на равин, който е убит в Аушвиц. Фрасоаз приема юдаизма и двамата с Жан-Пиер отглеждат децата си - Жан-Виктор и Никола като евреи. Нейният брак предизвиква противоречия, тъй като дядо й Йожен Шулер, основателят на “L'Oreal”, е бил преследван за сътрудничество с нацисткото правителство.

Скандал

Около най-богатата дама в света не липсва и скандал. През 2008 г. Франсоаз съди писателя и драматург Франсоа-Мари Бание за вземане на пари от майка й, като започва и производство за обявяване на последната за умствено изостанала. Това довежда до скандала, включващ твърдения за незаконни плащания между Лилиан Бетанкур и Франсоа-Мари Бание, както и с членове на френското първенство, свързани с Никола Саркози. В крайна сметка, през декември 2010 г., Бетанкур Майерс се споразумява извън съда с Франсоа-Мари Бание, както и с майка си. Тази история набира още по-голяма популярност и в документалната поредица на Netflix - “Милиардерът, икономът и гаджето”.

Интереси и хобита

Освен семейния си бизнес и богатство, Франсоаз Бетанкур Майерс е написала книга за гръцките богове и друга така за Библията. Посвещава трудове на юдаизма и на католицизма, на племената в Израел и на родословното дърво на Адам и Ева.

След пожара на френската катедрала “Нотр Дам” през 2019 г., Франсоаз, чрез “L'Oréal” и фондацията си “Bettencourt Schueller”, обещава да дари 200 млн. евро за възстановяването й.

Ето и три вдъхновяващи цитата на Франсоаз Бетанкур Майерс:

1. “Оценявайте времето си, като му поставяте цена. Вашето време е най-големият ресурс и единственото нещо, което не можете да си върнете. Наложително е да приоритизирате живота и бизнеса си по начин, който съответства на това, което цените най-много.”

2. “Бъдете любопитни – “придържайте се към това, което знаете” е стриктна максима на мислене в много предприемачески среди. След като живях така дълги години, започнах да вярвам точно в обратното. Като държите ума си отворен за нови идеи и приемате новостите, създавате възможности за себе си. Като се излагате на множество бизнеси и продукти, вашият обхват се разширява.”

3. “Контролирайте мислите си - повечето от моите уроци идват от провали, неуспехи и поражения. Макар и болезнено, те развиха самосъзнанието да растат. Обратно, ако винаги се затваряте, перспективата ви става твърде тясна и пропускате обещаващи възможности.”

