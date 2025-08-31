Стив Балмър - живот и работа по график

Този американски бизнесмен извежда “Microsoft” на друго ниво, а освен това, има и баскетболен отбор в НБА

Стив Балмър е сред най-влиятелните фигури в технологичния бранш. Той е бил главен изпълнителен директор на “Microsoft Corporation” от 2000 г. до 2013 г. Този американски бизнесмен си има и отбор в НБА, а освен това, е сред милиардерите в света. Ето кой е Стив Балмър.

Снимка: Getty Images / iStock

Началото

Роден е на 24 март 1956 г. в Детройт. Появява се в семейството на беларуската еврейка Беатрис Дворкин и Фредерик Хенри Балмър, който е имигрант от Швейцария, както и мениджър на “Ford Motor Company”. Стив е втори братовчед на актрисата Гилда Раднър. Израства в заможна общност в Мичиган. Има и кратък период в Брюксел, където посещава училище.

Образование

Балмър има в биографията си подготвителни и инженерни курсове в Технологичния университет “Лорънс”. Завършва колеж в Мичиган, а след продължава образованието си в университета “Харвард”. По това време се среща и с Бил Гейтс, с който стават състуденти. Получава диплома по приложна математика и икономика през 1977 г.

Кариера

“Microsoft”

Балмър работи две години като асистент и продуктов мениджър в “Procter & Gamble”, където споделя един офис с Джеф Имолт, който по-късно става главен изпълнителен директор на “General Electric”. През 1980 г. се присъединява към компанията “Microsoft”. През първите си 20 години Балмър ръководи няколко отдела на “Microsoft”, включително операции, разработка на операционни системи, както и продажби и поддръжка. През февруари 1992 г. той става изпълнителен вицепрезидент по продажбите и поддръжката. Балмър ръководи разработката на “Microsoft” на .NET Framework. След това е повишен в президент на фирмата през юли 1998 г., което го превръща в №2 в компанията след председателя и главен изпълнителен директор Бил Гейтс.

Снимка: Getty Images / iStock

Стив Балмър е признат за подобряване на корпоративната стратегия на “Microsoft”, надзора на пускането на оригиналния “Xbox” и инвестирането в облачната технология. Освен това, ръководи експанзията в търсачките, като пуска Bing и придобива доставчика на интернет телефония Skype. Приходите на “Microsoft” се утрояват под ръководството на Балмър.

Въпреки успеха си с Балмър начело, “Microsoft” се отказа под натиска на конкуренти като "Apple" и "Google". В категории като мобилни устройства, търсене и социални медии фирмата се адаптира бавно. Критиците обвиняват Стив, че се фокусира върху продажбите и пренебрегва иновациите. Няколко продукта подчертават неспособността на “Microsoft” да се конкурира, включително цифровия медиен плейър "Zune", предназначен да съперничи на "Apple iPod". През 2013 г. Стив се оттегля от фирмата.

Снимка: Getty Images / iStock

Постижения и интереси

През 2014. Балмър се превръща в новия собственик на баскетболния отбор от НБА Лос Анджелис Клипърс. За да го стори, бизнесменът се разделя с $2 млрд. Често може да бъде видян в залите отвъд океана и тъй като е много емоционален, често попада в светлините на прожекторите.

Балмър е активен и в множество благотворителни проекти. Той е съосновател на “Ballmer Group”, която осигурява филантропия и гражданска ангажираност, за да помогне за премахване на бариерите и създаване на възможности за развитие на младите хора.

Снимка: Getty Images / iStock

Стив Балмър основа и “USAFacts”, организация с нестопанска цел и безплатен уебсайт, който позволява на потребителите да проследяват данни и да разбират по-добре приходите и разходите на правителството на САЩ. В допълнение към уебсайта, “Numbers Geek” е съпътстващ подкаст, създаден в партньорство с “USAFacts”, който разглежда въпроси от образованието до политиката с лидери в бизнеса, технологиите и развлеченията.

През 2018 г. той инвестира $59 млн. в “Social Solutions”, която прави софтуер за нестопански организации и държавни агенции.

Акции от “Microsoft” и защо Балмър е по-богат от Бил Гейтс?

Шефът на Клипърс в НБА има 4% дял от “Microsoft” или около 333 млн. акции.

Относно богатството му, Балмър изпреварва Гейтс по две причини. Последният е раздал по-голяма част от състоянието си за благотворителност. Освен това, основна част от богатството на Балмър остава концентрирано в акциите на “Microsoft”, които се повишават значително през 2024 г.

Към момента Стив Балмър разполага с приходи от $118 млрд. Това го нарежда на десето място в класацията на елитното списание “Форбс” за най-богатите мъже в света.

Снимка: Getty Images / iStock

Личен живот

Стив Балмър е отдаден на съпругата си Кони Снайдер, която се занимава с благотворителност. Двамата са семейство от 1990 г. насам. Те имат трима сина - Сам, Арън и Питър. Семейство Балмър живее предимно в Хънтс Пойнт, щата Вашингтон. Те притежават множество имоти в района на Сиатъл, както и близо 10 до Купвил.

Животът на Стив е подреден по точен график. Той внимателно планира всичките си дела, като въвежда плановете си в таблица и следи изпълнението им. Много негови приятели определят Балмър като “неуморим работохолик”. Дори и пенсиониран, той започва деня си рано сутрин и го завършва около полунощ.

Стив води активен начин на живот. Занимава се със спорт, тича сутрин, усъвършенства уменията си по голф. Често посещава баскетболни мачове. Като собственик на баскетболен клуб, той е принуден да участва активно в неговото функциониране. Заедно със съпругата си, Стив се занимава с благотворителна дейност, подпомагайки деца, отглеждани от приемни родители, и такива, чиито грижи се поемат от социални служби.

Снимка: Getty Images / iStock

Любопитно

Стив Балмър си спомня своите предци и почита тяхната памет и наследство. През 2007 г. той пътува до Пинск (област Брест, Беларус), където са останките на неговите роднини. Там известният мениджър се среща с председателя на еврейската общност, а освен това, посещава синагогата.

68-годишният инвеститор не променя навиците си за предпочитане на автомобили, произведени в заводите на Хенри Форд.

Водещи журналисти отличават Стив заради неговите смелост и упорит труд, като отбелязват, че никой не може да се сравни с него в това отношение. Приятели от детството и юношеството му го помнят като запален фен на състезанията, готов по всяко време да приеме предизвикателства.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN