След златния пик – пазарна трезвост и най-резкият спад от 2020 г.

Златото се охлажда след рекорден връх

Златото продължи да отстъпва от рекордния ценови връх, достигнат в началото на седмицата. Вчера то отбеляза най-драматични дневен спад от повече от 5 години насам в резултат на реализиране на печалби поради опасения, че силното му възходящо рали е отишло прекалено далеч за доста кратко време.



Към 14.00 часа българско време златото на спот пазара поевтинява с нови 2,25% към $4032 за унция, след като по време на търговията във вторник цената му се срина с над 5% - най-драматичен дневен спад от август 2020 г. насам.

Спадът представлява техническа корекция на прекомерно силното поскъпване на благородния метал с над 60% само от началото на настоящата година. Спадът доведе до рязко спиране на бързия му ценови растеж от средата на август до рекордния ценови връх около $4381 за унция, достигнат в началото на настоящата седмица (20-ти октомври), съобщава БНР.

Въпреки низходящото движение от последните дни, златото все още се търгува с печалба от над 50% в рамките на 2025 г., като е на път да отбележи най-силната си година от петролнато криза през 1979 г.

Основни двигатели на този силен растеж бяха покупките на злато заради статута му на инвестиционно убежище на фона на различни геополитически напрежения и войни, негови покупки от централните банки и очакванията, че Федералният резерв ще намали американските лихви на заседанието в края на този месец и още веднъж до края на годината.

Агресивните ходове на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да се опита да промени световната търговия, и засилената геополитическа несигурност подчертаха покачването на благородните метали тази година. Централните банки, желаещи да диверсифицират свои доларово резерви, продължиха да купуват, докато имаше и потоци към борсово търгувани фондове, тъй като инвеститорите на дребно се опитаха да се включат в ралито.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN