Последвайте ни
Свят Путин подарил мотоциклет „Урал“ на жител на Аляска

Путин подарил мотоциклет „Урал“ на жител на Аляска

bTV Бизнес екип

Служител на руското посолство в САЩ е предал ключовете на мъжа

Владимир Путин е подарил нов мотоциклет „Урал“ на жител на Анкоридж, Аляска, по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в петък, предаде Reuters.

Това се е случило, след като мъжът се оплакал, че не може да намери резервни части за своя стар „Урал“, тъй като фабриката, която ги произвежда, се намира в Украйна.

Служител на руското посолство в Съединените щати е предал на мъжа, Марк Уорън, ключовете от новия му мотоциклет „Урал“ на паркинга на хотела в Анкоридж, където е била настанена руската делегация.

„Трябва да кажа, че това е личен подарък от президента на Руската федерация,“ казал служителят на посолството Андрей Леденев на Уорън.

Уорън бил заснет как се качва на новия си мотор, като Леденев седнал зад него, а друг мъж – в коша, за да изпробват возилото.

Компанията „Урал“, чиято централа сега е в американския щат Вашингтон, обяви, че прекратява всякакво производство в Русия след началото на войната в Украйна. Всички нейни нови мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан.

