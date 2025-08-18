Наддаването започва: Кои компании искат да купят Google?

Офертите започват от 34 млрд. долара

Натискът срещу Google от страна на американските регулатори навлиза в решаваща фаза. След като федерален съд установи, че компанията нарушава антитръстовото законодателство, Министерството на правосъдието настоя за раздяла с един от най-ключовите ѝ продукти – уеб браузъра Chrome. Очаква се съдът да се произнесе до края на месеца, но вече няколко компании проявяват интерес към евентуална сделка, предава Вusiness Insider.

Каква е ролята на Chrome за Google?

Chrome е безплатен браузър, разработен от Google, който служи като важен канал за разпространение на Google Search и други услуги на компанията. Освен това предоставя ценни данни за навиците на потребителите и е най-популярният браузър в света. Продажбата му би била сериозен удар за Alphabet Inc., посочват анализатори от Barclays, според които подобен сценарий може да намали стойността на акциите с 15%–25%.

Google отрича да е монополист. В блог публикация през май компанията предупреди, че евентуалното отделяне на Chrome би могло да направи браузъра „остарял“ и да „изложи милиарди потребители на кибератаки“.

Кои компании желаят да придобият Chrome?

Search.com

AI платформата Search.com потвърди пред Business Insider, че тази седмица е отправила оферта от 35 млрд. долара за Chrome. Сделката е подкрепена от JPMorgan и няколко инвестиционни фонда. „С броя на потребителите по света Chrome е феноменален начин за бързо разрастване“, заяви президентът на Public Good Мелиса Андерсън.

Perplexity

Стартиралото през юли AI търсачка Perplexity предложи 34,5 млрд. долара. Източници на The Wall Street Journal посочват, че инвеститори вече са готови да финансират сделката. Компанията планира да запази Google като стандартна търсачка, но потребителите ще могат да я променят в настройките.

OpenAI

По време на антитръстовото дело през април Ник Търли, ръководител на ChatGPT, заяви под клетва: „Да, бихме проявили интерес, както и много други.“ Главният изпълнителен директор Сам Алтман също коментира пред журналисти: „Ако Chrome наистина ще се продава, трябва да го разгледаме.“

Yahoo

Bloomberg съобщи, че Yahoo също обмисля оферта. „Chrome е може би най-важният стратегически играч в мрежата“, каза Брайън Провост, генерален мениджър на Yahoo Search, по време на съдебното изслушване.

Какво предстои?

Съдът се очаква да реши до края на месеца дали Google ще бъде принуден да продаде Chrome. До тогава потенциалните купувачи изчакват, а технологичната индустрия се подготвя за възможна сделка.

