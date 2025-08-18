Световните борси колебливи преди срещата Тръмп–Зеленски

Какво ще подскажат пазарите и Джаксън Хоул за лихвите?

Световните пазари започват седмицата без ясен курс, докато инвеститорите чакат днешната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски, която ще се проведе по-късно следобед в присъствието на европейски лидери.

Как се движат пазарите?

Снимка: EPA/Reuters

В ранната европейска сесия германският DAX отстъпва 0,2% до 24 303,26 пункта, CAC 40 в Париж пада 0,5% до 7 881,74 пункта, а лондонският FTSE 100 остава почти без промяна на 9 137,31 пункта. Фючърсите върху S&P 500 и Dow Jones се понижават с около 0,1%, съобщава Euronews.

В петък S&P 500 загуби 0,3%, Dow Jones добави 0,1%, а Nasdaq се понижи с 0,4%. Пазарът почти не реагира на нееднозначната среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Анкоридж, Аляска.

Азиатската търговия приключи разнопосочно. Японският Nikkei 225 нарасна с 0,8% до 43 714,31 пункта, докато Hang Seng в Хонконг се понижи с 0,4% до 25 176,85 пункта. Шанхайският композитен индекс скочи 1% до 3 732,44 пункта и е близо до най-високото си равнище от десетилетие.

Австралийският S&P/ASX 200 прибави 0,2% до 8 959,30 пункта. Южнокорейският Kospi се понижи с 1,5% до 3 177,28 пункта под натиск върху производителите на чипове – акциите на Samsung Electronics паднаха 2,2%, а на SK Hynix 3,3% заради опасения от нови американо-китайски мита.

На суровинните пазари американският лек суров петрол поскъпва с 0,07 долара до 62,87 долара за барел, а сортът Brent добавя 0,03 долара до 65,88 долара. Доларът се покачва до 147,37 йени, докато еврото се понижава до 1,1682 долара.

Срещата Тръмп–Зеленски

Снимка: Ройтерс

Срещата Тръмп–Зеленски ще обедини европейски страни, които не участваха в разговорите на американския президент с Путин. Целта е да се демонстрира общ фронт в защитата на Украйна и континента от евентуална по-широка агресия от Москва.

По-късно тази седмица фокусът ще се премести към годишния симпозиум на централните банкери в Джаксън Хоул (Уайоминг). Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще говори в петък, а пазарите ще търсят сигнали за ново намаление на лихвите през септември. „Официалната тема е пазари на труда, но инвеститорите ще издирват всяка следа за посоката на септемврийската политика, особено след миналата седмица със смесени данни за инфлацията“, коментира Ипек Озкардекая от Swissquote. Тя допълни, че „всяко напредване на мирните преговори за Украйна може допълнително да тласне глобалните акции нагоре“.

Очакванията за понижение на лихвите засега се сблъскват със смесени икономически данни от САЩ – силни продажби на дребно и растеж на производството в Ню Йорк, но спад на индустриалното производство и влошаващо се потребителско доверие поради инфлационни страхове. Това поддържа несигурността на пазарите.

