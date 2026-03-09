Скъпият бензин удря по джоба: Колко ще струва пътуването до Солун този Великден?

Горивата у нас скочиха с до 9% в началото на март

За първи път от 2022 г. насам светът е свидетел на нов рязък скок в цената на петрола, която прехвърли психологическата граница от 100 долара за барел. Тази глобална тенденция неизбежно повлече след себе си и пазара на дребно. По данни на БТА, само в рамките на изминалата седмица горивата у нас са поскъпнали с между 6% и 9%, подхранвани от несигурността заради ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Великденско пътуване

Снимка: bTV

С наближаването на великденските празници хиляди българи вече планират своите традиционни пътувания. Една от най-предпочитаните дестинации по това време на годината остава съседна Гърция и в частност перлата на Егейско море – Солун.

За да проверим как промените на борсата ще се отразят на семейния бюджет, нашият екип направи сравнителен анализ. Изчислихме колко ще ни струва горивото за едно пътуване до Солун днес и с колко по-евтино щеше да ни излезе същото разстояние само преди месец, преди вълната от поскъпване през февруари.

Колко ни струва пътят днес срещу февруари?

Снимка: Getty Images/iStock

Към момента, проверка в специализираната платформа Fuelo показва, че средната цена на бензин А95 в София е 1,31 евро за литър, докато в началото на февруари тя се движеше около 1,24 евро.

bTV Бизнес новините направи една средна сметка колко би излязло пътуването до Солун при среден харч на бензин и текущи цени на горивото. Разходът може да варира значително в зависимост от скоростта, натовареността на автомобила и задръстванията по магистралата.

От София до Солун е приблизително 300 км в посока. 600 км отиване и връщане. Ако автомобилът ви е икономичен и харчи средно 6 литра на 100 км, за цялото пътуване ще са ви нужни 36 литра гориво. При сегашните цени това удоволствие ще ви струва 47,16 евро, докато през февруари същият маршрут би ви излязъл 44,64 евро.

При малко по-висок разход от 7 литра на 100 км, ще са ви необходими около 42 литра бензин. В този случай днес ще платите 55,02 евро, което е с близо 3 евро повече спрямо цената от февруари, когато сумата е била 52,08 евро.

Накратко, пътуването до Солун е поскъпнало средно с между 2,50 и 3,00 евро. Макар сумата да не изглежда стряскаща, тя е ясен сигнал за тенденцията на пазара. Затова, когато тръгвате на път, е най-разумно да планирате бюджет за около 40 до 50 литра гориво, за да сте подготвени за всякакви ситуации и трафик по празниците.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN