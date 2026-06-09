БДВО на 30: Как се промени PR професията за три десетилетия?

Нели Бенова, Асен Асенов и Иван Янакев от БДВО гостуват в Бизнес Видео Подкаст

Как се е променила PR професията през последните 30 години? Каква е ролята на комуникационните специалисти в ерата на социалните мрежи и изкуствения интелект? И защо професионалните стандарти и етиката стават все по-важни в свят, доминиран от информация и технологии?

На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговарят Нели Бенова, председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) в периода 2002–2006 г., Асен Асенов, председател в периода 2014–2015 г., и Иван Янакев, председател в периода 2022–2025 г. Поводът за разговора е 30-годишнината на организацията, която обединява комуникационната общност в България.

Според Нели Бенова едно от най-големите предизвикателства в началото на века е било изграждането на идентичност и професионални стандарти за PR общността в страната.

„Когато поех организацията, професията беше едва проходила. Трябваше да изградим структура, партньорства и ясна визия за развитието на комуникационната общност в България“, разказа Бенова.

По думите ѝ именно през този период са поставени основите на редица инициативи, които съществуват и днес, включително развитието на конкурса PR Приз и засилването на международните партньорства на БДВО.

Асен Асенов коментира развитието на професията след финансовата криза и навлизането на дигиталните комуникации.

„Кризата промени начина, по който работят компаниите и комуникационните специалисти. Именно тогава PR-ът започна да заема мястото си като управленска функция и част от стратегическите решения на организациите“, каза Асенов.

Според него една от най-важните функции на професионалната общност е споделянето на добри практики и натрупания опит.

„PR Приз е много повече от конкурс. Това е мястото, където колегите показват какво са направили, как са го направили и какви уроци са научили по пътя“, обясни той.

По думите му тазгодишните проекти показват високо ниво на професионализъм и все по-силно участие на бизнеса в решаването на обществени проблеми.

„Видяхме кампании в сферата на здравеопазването, образованието, околната среда и социалните каузи. В много случаи бизнесът върши работа, която традиционно очакваме от институциите“, посочи Асенов.

Иван Янакев акцентира върху влиянието на изкуствения интелект и новите технологии върху комуникационната индустрия.

„Първоначално имаше страх от изкуствения интелект, след това любопитство, а днес вече сме в етап на интеграция. Той се превръща в инструмент, който подпомага работата ни, а не я замества“, каза Янакев.

Според него най-голямата стойност на комуникационните специалисти ще остане в уменията, които технологиите трудно могат да възпроизведат.

„Машините могат да анализират данни и да създават съдържание, но емпатията, стратегическата преценка и моралната отговорност остават човешка задача“, смята той.

Тримата гости са единодушни, че ролята на комуникациите в организациите ще продължи да нараства през следващите години.

„Днес живеем в ерата на комуникациите. Независимо дали става дума за бизнес, институции или обществени каузи, успехът все по-често зависи от способността да се изгражда доверие и да се води смислен диалог с хората“, каза Янакев.

В разговора беше засегната и темата за младите хора, които тепърва навлизат в професията. Според гостите добрият комуникационен специалист трябва да бъде любознателен, адаптивен и готов постоянно да се учи.

„PR не е блясък и снимки пред камерите. Това е професия, която изисква много работа, отговорност и способност да разбираш хората и обществото“, подчерта Нели Бенова.

По думите на участниците БДВО ще продължи да развива професионалната общност, да работи за по-високи стандарти в комуникациите и да подпомага развитието на бъдещите поколения специалисти.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО.