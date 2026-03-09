Цените на горивата у нас скочиха осезаемо за дни, ето как вървят цените

Къде в страната бензинът е най-евтин и къде най-скъп

В първата седмица на март горивата на българския пазар поскъпват осезаемо. Поскъпването при бензина е в рамките на 7-9 евроцента, докато при дизела поскъпването е около 15 евроцента. Промяната става буквално за дни.

Към момента средната цена на бензин А95 в страната ни е 1,33 евро за литър, докато преди седмица цената е била 1,24 евро. Най-евтин е бензинът във Велико Търново и Русе- 1,31 евро за литър, а най-скъп е във Видин и Кърджали- 1,34 евро, показват данни на сайта Fuelo.

Средната цена за София е 1,33 евро за литър, но в някои бензиностанции цената стига до 1,36 евро.

Цената на дизелът в края на февруари е била 1,26 евро за литър, а към момента е 1, 41 евро за литър. Очакванията са цените на горивата да продължат да растат. В бензиностанции в София цената на дизела стига до 1,47 евро за литър.

Крайната цена на горивата е следствие от по-високата цена на петрола. Цената на суровия петрол сорт Брент надхвърли 100 долара за барел за първи път от над три години и половина, след като производството и транспортът в Близкия изток бяха значително възпрепятствани заради войната в Иран.

