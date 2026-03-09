×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
101 $/барел
Bitcoin
$67,883.0
Последвайте ни
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
101 $/барел
Bitcoin
$67,883.0
БГ Бизнес Цените на горивата у нас скочиха осезаемо за дни, ето как вървят цените

Цените на горивата у нас скочиха осезаемо за дни, ето как вървят цените

Десислава Боцева

Къде в страната бензинът е най-евтин и къде най-скъп

В първата седмица на март горивата на българския пазар поскъпват осезаемо. Поскъпването при бензина е в рамките на 7-9 евроцента, докато при дизела поскъпването е около 15 евроцента. Промяната става буквално за дни. 

Към момента средната цена на бензин А95 в страната ни е 1,33 евро за литър, докато преди седмица цената е била 1,24 евро. Най-евтин е бензинът във Велико Търново и Русе- 1,31 евро за литър, а най-скъп е във Видин и Кърджали- 1,34 евро, показват данни на сайта Fuelo. 

Скъпият бензин удря по джоба: Колко ще струва пътуването до Солун този Великден?

Средната цена за София е 1,33 евро за литър, но в някои бензиностанции цената стига до 1,36 евро.

Цената на дизелът в края на февруари е била 1,26 евро за литър, а към момента е 1, 41 евро за литър. Очакванията са цените на горивата да продължат да растат. В бензиностанции в София цената на дизела стига до 1,47 евро за литър.

Крайната цена на горивата е следствие от по-високата цена на петрола. Цената на суровия петрол сорт Брент надхвърли 100 долара за барел за първи път от над три години и половина, след като производството и транспортът в Близкия изток бяха значително възпрепятствани заради войната в Иран.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата