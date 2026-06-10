Съвети от TikTok разпалиха мрежите: Наистина ли не бива да сипваме гориво, когато слънцето грее?

Ето какво казват някои потребители

Според тази теория, ранната сутрин или късната вечер са идеалното време за посещение на бензиностанцията, защото по този начин уж можете да получите повече гориво за същата сума пари. Но има ли някаква истина в това или е поредната заблуда?

Дебат в TikTok: Слънцето „краде“ ли гориво?

Дебатът се разгорещи допълнително, след като потребител на TikTok публикува видеоклип, в който твърди, че трябва да избягва зареждането с гориво при ярко слънце през лятото. Според неговото обяснение: "Високите температури нагряват инсталациите и горивото. По време на зареждането в резервоара се образува повече пяна. В резултат на това шофьорите уж не получават пълното количество гориво, за което са платили."

Какво казва физиката?

Основата на тази теория се крие в добре познатото физическо явление, че течностите се разширяват при нагряване. Това означава, че бензинът или дизелът при по-високи температури заемат малко по-голям обем, отколкото когато са по-студени. На пръв поглед изглежда логично да се заключи, че по-хладното гориво може да е по-рентабилно.

Експертите обаче предупреждават, че действителният ефект е толкова малък, че е практически невъзможно да се забележи при ежедневна употреба. Разликите, които могат да бъдат измерени в лабораторни условия, не означават много на самата бензиностанция, а потенциалните икономии от едно зареждане на резервоара са сведени до напълно незначителни количества, пише Kurir.rs.

Горивото на бензиностанциите не се съхранява в резервоари, които са директно изложени на слънце, а в големи подземни резервоари, където температурата е сравнително стабилна през целия ден. Ето защо външната топлина има много ограничен ефект върху горивото, което попада в колата ви.

Така че няма реална причина да планирате да ходите за гориво рано сутрин или късно през нощта през лятото. Вашият личен стил на шофиране ще има далеч по-голямо влияние върху разхода на гориво и следователно върху портфейла ви.