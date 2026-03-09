Цената на петрола скочи над 100 долара за барел

От началото на военните удари цената на петрола се е увеличила с около 50%

Цените на петрола скочиха над 100 долара за барел на фона на последиците от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Цената на суровия петрол Brent, международният бенчмарк, се повиши с над 20% в неделя, като в един момент надхвърли 114 долара за барел, тъй като нарастваха опасенията от продължително прекъсване на световните енергийни доставки, пише Aljazeera.

Цената от петък до момента

В петък 06 надхвърля 93 долара за барел. Поскъпване с 9%. Най-високото ниво от есента на 2023 г.

В неделя 08 надхвърля 100 долара. 114 долара. Поскъпване с 20% само за ден. Това е първият път от 2022 г., когато петролът минава 100 долара за барел. От началото на военните удари срещу Иран на 28 февруари цената на петрола се е увеличила с около 50%.

След това цената леко се понижи и в понеделник рано сутринта около 107,5 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който в предизборната си кампания наблягаше на опасенията за разходите за живот, пренебрегна скока в цените.

„Краткосрочните цени на петрола, които ще паднат бързо, когато унищожаването на иранската ядрена заплаха приключи, са много малка цена, която трябва да се плати за САЩ, за света, за безопасността и мира“, каза Тръмп в публикация в Truth Social.

Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт, три от най-големите производители в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), намалиха производството си на фона на натрупване на запаси от барели, които нямат къде да отидат поради ефективното затваряне на водния път.

Фючърсите на американските акции, които се търгуват извън редовните пазарни часове, също отбелязаха значителни загуби.

Фючърсите, обвързани с бенчмарка S&P 500 на Уолстрийт, паднаха с 1,7%, докато тези за технологичния Nasdaq Composite се понижиха с 1,90%.

Въпреки че представители на администрацията на Тръмп настояват, че войната ще приключи до няколко седмици, перспективата за продължително прекъсване на световните енергийни доставки разпали опасения от по-висока инфлация и забавяне на икономическия растеж .

Международният валутен фонд е изчислил, че всяко устойчиво покачване на цените на петрола с 10% води до ръст на инфлацията с 0,4% и намаление на световния икономически растеж с 0,15%.

