Какво се случва с общия имот след развод?

Реалното ликвидиране на съсобствеността се извършва чрез процедура по делба, която се урежда от Гражданския процесуален кодекс

След прекратяване на брака с развод, съпружеската имуществена общност (СИО) се прекратява автоматично съгласно чл. 27 от Семейния кодекс (СК) и се трансформира в обикновена дялова съсобственост. По закон дяловете на съпрузите в тази съсобственост са равни (по 50% за всеки), като това правило важи независимо от това на чие име е бил вписан имотът по време на брака. Всеки от бившите съпрузи вече притежава конкретна идеална част и има право да се разпорежда с нея или да иска нейното физическо или парично разделяне.

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В кои случаи може да получите по-голямата част от имота?

Въпреки равенството на дяловете, законът позволява изключения в определени хипотези по съдебен път. Съгласно чл. 29 от СК, съдът може да определи по-голям дял за съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права над ненавършилите пълнолетие деца, ако това му създава изключителни затруднения. Също така, по-голям дял може да се присъди, ако приносът на единия съпруг за придобиването на имуществото значително надхвърля приноса на другия, което се доказва в съдебен процес.

Какво става, ако имате деца?

Отделно от въпроса за собствеността, СК урежда и правото на ползване на семейното жилище след развода (чл. 56). Ако жилището е общо и от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно предоставя ползването му на родителя, на когото са предоставени децата, докато те навършат пълнолетие. Когато от брака няма непълнолетни деца, ползването може да бъде предоставено на единия бивш съпруг за определен срок (до 1 година), ако той има жилищна нужда и не може да се издържа сам.

Как се извърша разделянето на имота?

Реалното ликвидиране на съсобствеността се извършва чрез процедура по делба, която се урежда от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Най-бързият вариант е доброволната делба с нотариално заверен договор, при който страните се споразумяват кой какво получава или как се изплащат дяловете. Ако няма съгласие, се преминава към съдебна делба, която протича в две фази: първо съдът установява кои са съсобствениците и какви са техните дялове, а след това решава как да се разпредели самият имот.

Имоти, придобити преди брака

Всички имоти, които притежавате преди сключване на брака, остават само ваша собственост. Същото важи за имоти, придобити по време на брака по наследство или чрез дарение – те са лично притежание и не се делят.