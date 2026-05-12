Български стартъп променя онлайн пазаруването

Според него един от най-големите проблеми пред онлайн магазините е липсата на адекватно обслужване и насочване на клиентите.

"Във физически магазин винаги има консултант, който да ти помогне. Онлайн потребителят обаче често е оставен сам да се ориентира, особено когато става дума за магазини с десетки хиляди продукти. Хората нямат време с дни да сравняват и търсят какво точно им трябва", обясни Христов.

Христов разказа, че идеята за платформата се е появила, докато с партньора му са развивали собствен онлайн магазин за куфари и чанти. Заради големия брой запитвания двамата започнали да търсят решение, което да помага в обслужването на клиентите.

„Тествахме различни готови чатботове, но повечето звучаха роботски и дори гонеха клиентите. Тогава решихме сами да разработим система, която да води естествен разговор и реално да помага на хората“, каза той.

По думите му AI агентите се различават съществено от стандартните чатботове, защото не само отговарят на въпроси, а могат и да извършват действия вместо потребителя.

„AI агентът може да завърши поръчка, да проследи доставка, да види предишни покупки или да даде код за отстъпка. На практика той изпълнява ролята на консултант в онлайн магазина“, обясни Христов.

Според него колкото по-голям е един онлайн магазин, толкова по-сериозен става проблемът с обслужването.

„При голям трафик клиентите имат все повече въпроси. Ако не получат бърз отговор, просто напускат сайта. AI агентът е постоянно на разположение и не оставя въпросите без отговор. Това директно повишава продажбите и конверсиите“, допълни той.

Христов коментира и бума около изкуствения интелект през последните години. По думите му технологията съществува отдавна, но ChatGPT е направил AI достъпен за масовия потребител чрез лесен за използване интерфейс.

„Самата технология не се появи изведнъж. Разликата е, че ChatGPT даде на хората удобен начин да я използват. Това отприщи огромния интерес към AI“, каза той.

Въпреки бързото развитие на сектора, Христов смята, че изкуственият интелект все още е далеч от това да взима самостоятелни решения вместо хората.

„AI не е толкова умен, колкото хората си мислят. Той е по-скоро много добра търсачка, която обработва информацията и я представя по човешки начин. Може да помага с идеи и анализи, но не бива да оставяме важните решения изцяло на него“, предупреди той.

Според него една от най-големите опасности е хората да започнат прекалено много да разчитат на технологията.

„Всеки път, когато технологията ни улеснява, има риск някое човешко умение да започне да закърнява. Затова AI трябва да бъде инструмент, а не заместител на човешкото мислене“, каза още Христов.