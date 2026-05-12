Български стартъп променя онлайн пазаруването

Български стартъп променя онлайн пазаруването

Борислава Кирилова

В Бизнес Видео Подкаст гостува Калоян Христов

Каква е разликата между AI агент и обикновен чатбот? Ще замени ли изкуственият интелект хората? И как AI променя онлайн търговията? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Калоян Христов - създател на AI платформата HiSkyAI.

Според него един от най-големите проблеми пред онлайн магазините е липсата на адекватно обслужване и насочване на клиентите.

"Във физически магазин винаги има консултант, който да ти помогне. Онлайн потребителят обаче често е оставен сам да се ориентира, особено когато става дума за магазини с десетки хиляди продукти. Хората нямат време с дни да сравняват и търсят какво точно им трябва", обясни Христов.

Христов разказа, че идеята за платформата се е появила, докато с партньора му са развивали собствен онлайн магазин за куфари и чанти. Заради големия брой запитвания двамата започнали да търсят решение, което да помага в обслужването на клиентите.

„Тествахме различни готови чатботове, но повечето звучаха роботски и дори гонеха клиентите. Тогава решихме сами да разработим система, която да води естествен разговор и реално да помага на хората“, каза той.

По думите му AI агентите се различават съществено от стандартните чатботове, защото не само отговарят на въпроси, а могат и да извършват действия вместо потребителя.

„AI агентът може да завърши поръчка, да проследи доставка, да види предишни покупки или да даде код за отстъпка. На практика той изпълнява ролята на консултант в онлайн магазина“, обясни Христов.

Според него колкото по-голям е един онлайн магазин, толкова по-сериозен става проблемът с обслужването.

„При голям трафик клиентите имат все повече въпроси. Ако не получат бърз отговор, просто напускат сайта. AI агентът е постоянно на разположение и не оставя въпросите без отговор. Това директно повишава продажбите и конверсиите“, допълни той.

Христов коментира и бума около изкуствения интелект през последните години. По думите му технологията съществува отдавна, но ChatGPT е направил AI достъпен за масовия потребител чрез лесен за използване интерфейс.

„Самата технология не се появи изведнъж. Разликата е, че ChatGPT даде на хората удобен начин да я използват. Това отприщи огромния интерес към AI“, каза той.

Въпреки бързото развитие на сектора, Христов смята, че изкуственият интелект все още е далеч от това да взима самостоятелни решения вместо хората.

„AI не е толкова умен, колкото хората си мислят. Той е по-скоро много добра търсачка, която обработва информацията и я представя по човешки начин. Може да помага с идеи и анализи, но не бива да оставяме важните решения изцяло на него“, предупреди той.

Според него една от най-големите опасности е хората да започнат прекалено много да разчитат на технологията.

„Всеки път, когато технологията ни улеснява, има риск някое човешко умение да започне да закърнява. Затова AI трябва да бъде инструмент, а не заместител на човешкото мислене“, каза още Христов.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Телефон или фотоапарат? Тествахме Oppo Find X9 Ultra
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

