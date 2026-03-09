С колко поскъпна бензинът в Гърция през последните дни?

Според експерти, на този етап е трудно да се предвиди до какви нива ще достигнат цените

Рязко се увеличиха цените на горивата в Гърция. Правителството заявява, че подготвя мерки в подкрепа на производствените компании и на хората с по-ниски доходи. Само за една седмица средната цена на бензина в страната е нараснала с около 10 цента. В континенталната част на Гърция литър бензин вече се продава между 1 евро и 80 цента и 2 евро за литър, предава БНР.

Снимка: bTV

По островите цените достигат до 2 евро и 35 цента за литър, като такива стойности се отчитат на Цикладските острови, както и на Корфу и Родос. Според собствениците на бензиностанции по-високите цени на островите се дължат на скъпия транспорт на горивото. Междувременно проверките на финансовите екипи по бензиностанциите са установили сериозни отклонения от допустимата по закон печалба.

Експертите от сектора за търговия с горива посочват, че на този етап е трудно да се предвиди до какви нива ще достигнат цените, тъй като това зависи от продължителността на военните действия в Близкия изток.

Паралелно с горивата се повишават и цените на хранителните продукти. Някои стоки като зехтин, сирене и кашкавал запазват досегашните си стойности, но плодовете и зеленчуците поскъпват значително. Цената на месото е приблизително с 50% по-висока спрямо миналата година. Министърът на развитието Теодорикакос заяви, че правителството разполага с готов пакет от мерки срещу високите цени, а опозицията предлага временно премахване на акциза върху горивата.

