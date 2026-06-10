Топ 5 милиардери, които притежават цели острови и градове

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В съвременния свят мащабът на богатството достигна нови нива: парите вече не купуват просто луксозни къщи, а цели държави и територии. Примерите варират от милиардери в Силициевата долина, придобиващи частни острови, до Илон Мъск, който създава собствен град.
Ето кои са 5-мата милиардери, които купуват най-големите парчета земя в света:
Питър Тийл притежава имение от 193 хектара на брега на езерото Уанака в Нова Зеландия, пише CNBC. Той притежавя земята от половин десетилетие, но към 2020 г. все още не е построил нищо. Тийл купува парцела в залива Глендху през 2015 г. за неразкрита цена чрез регистрирана в Нова Зеландия компания, наречена Second Star, в която той е едноличен акционер.
Най-големият милиардер-земевладелец в Хавай, съоснователят на Oracle, купи около 97% от Ланай за 300 милиона долара през 2012 г., като моментално се превърна в хазяин на почти всичките му 3000 жители, много от които са негови служители. Оттогава той е построил луксозния курорт Sensei, уелнес център с марката Four Seasons, превъзходни ресторанти и колекция от скулптури, но, както местните жители се оплакаха, оскъдните достъпни жилища, пише Forbes.
Съоснователят на Google Лари Пейдж и съпругата му Лусинда Саутуърт закупиха два острова на Американските Вирджински острови - Ханс Лолик и по-малкия съседен Литъл Ханс Лолик - за 23 милиона долара през 2014 г., съобщи Business Insider.
Крал Фахд от Саудитска Арабия закупува земя на престижния Златния бряг на Марбея през 70-те и 80-те години на миналия век . Там той построява масивен комплекс с пълен персонал, наречен Мар-Мар Палас. По време на летните си ваканции кралят пристигал с огромна свита от до 3000 души, вливайки десетки милиони евро в местната икономика. След смъртта му екстравагантните ваканции престанали и имението се занемарило.
Сър Ричард Брансън купува остров Некер през1978 г. за 180 000 долара, което е огромна отстъпка от първоначалната искана цена от 6 милиона долара. Първоначално той направил шеговита оферта от 100 000 долара, за да впечатли бъдещата си съпруга, но собствениците в крайна сметка приели ревизираната му оферта с условието той да построи курорт там в рамките на четири години.
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