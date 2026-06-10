Правителството одобри увеличение на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.

Документът предвижда поетапно нарастване на средствата за отбрана

Министерският съвет одобри Национален план за постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Решението е част от ангажиментите, поети от България по време на Срещата на върха на НАТО в Хага през миналата година, предава БНР.

Документът предвижда поетапно нарастване на средствата за отбрана през следващото десетилетие, като целта е да бъдат гарантирани необходимите инвестиции в сигурността и отбранителните способности на страната.

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Според плана не по-малко от 3,5% от БВП ще бъдат насочвани към основни разходи за отбрана. Допълнително до 1,5% от БВП ще се отделят за инвестиции, свързани със сигурността и модернизацията на отбранителния сектор.

От правителството посочват, че предвиденият финансов ресурс ще бъде подкрепен и от различни инициативи на Европейския съюз, насочени към укрепване на отбранителния капацитет на държавите членки. Очаква се тези средства да допринесат за разширяване на индустриалния потенциал, внедряване на нови технологии и създаване на допълнителни работни места, като същевременно подкрепят развитието на сектора на отбраната и сигурност.