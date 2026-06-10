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Свят Европейската комисия предлага бюджетът на ЕС за догодина да бъде 200 млрд. евро

Европейската комисия предлага бюджетът на ЕС за догодина да бъде 200 млрд. евро

Свят

bTV Бизнес екип

За сигурност и отбрана са заложени 3,07 млрд. евро

Европейската комисия предложи днес бюджетът на Европейския съюз за следващата година да възлиза на близо 200 млрд. евро, като най-голям дял от средствата - 75,16 млрд. евро - е предвиден за политиката по сближаване, устойчивост и ценности. От тази сума 58,48 млрд. евро ще бъдат насочени към икономическо, социално и териториално сближаване между регионите на ЕС.

На второ място по размер на финансирането са разходите за природни ресурси и околна среда, за които са предвидени 57,24 млрд. евро. От тях 40,66 млрд. евро са предназначени за разходи, свързани с пазара и директните плащания в земеделието.

Комисията предлага още 21 млрд. евро за единния пазар, иновациите и цифровите технологии, 15,47 млрд. евро за съседните региони и света и 13,66 млрд. евро за европейската публична администрация.

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За сигурност и отбрана са заложени 3,07 млрд. евро, а средствата за миграция и управление на границите достигат 5,79 млрд. евро. Освен това са предвидени 1,15 млрд. евро под формата на заеми за подкрепа на Украйна и 6,87 млрд. евро за тематични специални инструменти.

В съобщение на Европейската комисия се посочва, че предложеният бюджет е съобразен с последиците от кризите през последните години, включително пандемията от COVID-19, поскъпването на енергията, високата инфлация, войната в Украйна и нарастващото геополитическо напрежение. Според Комисията кризата в Близкия изток също е оказала влияние върху редица икономически сектори и е довела до по-несигурни прогнози за икономическия растеж и инфлацията в Европа.

Правителството одобри увеличение на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.

В проектобюджета са включени средства за укрепване на европейското отбранително производство, за научни изследвания в областта на отбраната и за подобряване на военната мобилност в рамките на Съюза.

Общият размер на бюджетните кредити възлиза на 199,996 млрд. евро, предаде БТА. Предложението на Европейската комисия предстои да бъде разгледано и одобрено от Съвета на ЕС и Европейския парламент до края на годината.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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