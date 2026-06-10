Европейската комисия предлага бюджетът на ЕС за догодина да бъде 200 млрд. евро

За сигурност и отбрана са заложени 3,07 млрд. евро

Европейската комисия предложи днес бюджетът на Европейския съюз за следващата година да възлиза на близо 200 млрд. евро, като най-голям дял от средствата - 75,16 млрд. евро - е предвиден за политиката по сближаване, устойчивост и ценности. От тази сума 58,48 млрд. евро ще бъдат насочени към икономическо, социално и териториално сближаване между регионите на ЕС.

На второ място по размер на финансирането са разходите за природни ресурси и околна среда, за които са предвидени 57,24 млрд. евро. От тях 40,66 млрд. евро са предназначени за разходи, свързани с пазара и директните плащания в земеделието.

Комисията предлага още 21 млрд. евро за единния пазар, иновациите и цифровите технологии, 15,47 млрд. евро за съседните региони и света и 13,66 млрд. евро за европейската публична администрация.

За сигурност и отбрана са заложени 3,07 млрд. евро, а средствата за миграция и управление на границите достигат 5,79 млрд. евро. Освен това са предвидени 1,15 млрд. евро под формата на заеми за подкрепа на Украйна и 6,87 млрд. евро за тематични специални инструменти.

В съобщение на Европейската комисия се посочва, че предложеният бюджет е съобразен с последиците от кризите през последните години, включително пандемията от COVID-19, поскъпването на енергията, високата инфлация, войната в Украйна и нарастващото геополитическо напрежение. Според Комисията кризата в Близкия изток също е оказала влияние върху редица икономически сектори и е довела до по-несигурни прогнози за икономическия растеж и инфлацията в Европа.

В проектобюджета са включени средства за укрепване на европейското отбранително производство, за научни изследвания в областта на отбраната и за подобряване на военната мобилност в рамките на Съюза.

Общият размер на бюджетните кредити възлиза на 199,996 млрд. евро, предаде БТА. Предложението на Европейската комисия предстои да бъде разгледано и одобрено от Съвета на ЕС и Европейския парламент до края на годината.

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