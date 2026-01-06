BGN → EUR
Най-гледаните епизоди на Бизнес Видео Подкаст през 2025 г. (ОБЗОР)

Най-гледаните епизоди на Бизнес Видео Подкаст през 2025 г. (ОБЗОР)

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Във фокуса попаднаха теми като изкуствения интелект, имотния пазар и електрическите автомобили

От имотния пазар в София до изкуствения интелект в класната стая – това са темите, които през 2025 г. заинтересуваха най-много нашите зрители в рубриката "Бизнес Видео Подкаст". Най-гледаните епизоди се фокусират върху конкретни въпроси с пряко отражение върху личните и бизнес решения - къде покупката на имот остава икономически оправдана, какви са реалните разходи за изграждане на зарядна станция за електромобил и доколко изкуственият интелект вече навлиза в професии като програмирането.

Сред най-гледаните епизоди са и разговори с по-широк обществен фокус. Темата за това дали липсата на пари трябва да бъде обсъждана с децата, както и дебатът за ролята на ChatGPT в образованието, заемат важно място сред съдържанието, което привлече зрителски интерес през годината.

Ето петте най-гледани епизода на Бизнес Видео Подкаст:

 

Къде в София е най-изгодно да купите имот?

 

„Най-изгодни са районите с голяма конкуренция и активен строителен пазар като „Кръстова Вада“ или „Манастирски ливади“. Там има повече сгради в строеж и повече продавачи. Южните райони като „Лозенец“ имат малко строителство, което води до по-високи цени. Локацията остава ключов фактор, особено за купувачите, които инвестират с цел отдаване под наемУдобството на транспорт, училища и социална инфраструктура също играят важна роля“, обясни в Бизнес Видео Подкаст Диляна Христова – строителен инвеститор.

 

 

„Още на 3–4-годишна възраст децата могат да разберат, че парите се ползват за размяна, за да вземем нещо друго. На 5–6-годишна възраст вече могат да преценяват и да очакват кога ще им се каже „имаме“ и „нямаме“ – тоест правят разлика. Вече на 7 и 8-годишна възраст, мога да кажа, ако въвлечем децата в тази тема, те вече спокойно разбират стойността, разбират, че парите не са неограничен ресурс“, обясни финансистът Силвия Домузова.

 

Учителят срещу ChatGPT: Как изкуственият интелект променя правилата в образованието?

 

„Не можеш да изпиташ ученик през 2025 г. с писмена домашна работа – всичко ще бъде написано от изкуствен интелект. Трябва да се оценява процесът – как ученикът си е подготвил проекта, как е събирал информацията, как я защитава устно. Това вече се прилага в страни като Естония и Сингапур“, каза софтуерният разработчик и предприемач Олег Петров.

 

Колко струва да си направиш зарядна станция за електромобил?

 

"Електромобилността у нас към момента обхваща само определени сегменти на пазара. Имаме най-вече лични автомобили и малка част корпоративни автопаркове. Електромобилността навлиза, основно чрез крайните потребители в България. През последните години електромобилите навлизат у нас бавно, но с един устойчив темп", казва изпълнителният директор на Eldrive Димо Колчев.

 

Експеримент: Може ли програмист да познае кой код е написан от AI? (ВИДЕО)

 

„Голяма част от кода в индустрията днес вече се пише с помощта на машини“, сподели съоснователят на СофтУни Светлин Наков. „Но зад всяка добре работеща автоматизация стои човек – инженер, който разбира какво и защо прави.“

