Най-гледаните епизоди на Бизнес Видео Подкаст през 2025 г. (ОБЗОР)

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Новият начин, по който проверяваме пенсиите
Ето новият начин за правене на справка
Във фокуса попаднаха теми като изкуствения интелект, имотния пазар и електрическите автомобили
От имотния пазар в София до изкуствения интелект в класната стая – това са темите, които през 2025 г. заинтересуваха най-много нашите зрители в рубриката "Бизнес Видео Подкаст". Най-гледаните епизоди се фокусират върху конкретни въпроси с пряко отражение върху личните и бизнес решения - къде покупката на имот остава икономически оправдана, какви са реалните разходи за изграждане на зарядна станция за електромобил и доколко изкуственият интелект вече навлиза в професии като програмирането.
Сред най-гледаните епизоди са и разговори с по-широк обществен фокус. Темата за това дали липсата на пари трябва да бъде обсъждана с децата, както и дебатът за ролята на ChatGPT в образованието, заемат важно място сред съдържанието, което привлече зрителски интерес през годината.
„Най-изгодни са районите с голяма конкуренция и активен строителен пазар като „Кръстова Вада“ или „Манастирски ливади“. Там има повече сгради в строеж и повече продавачи. Южните райони като „Лозенец“ имат малко строителство, което води до по-високи цени. Локацията остава ключов фактор, особено за купувачите, които инвестират с цел отдаване под наем. Удобството на транспорт, училища и социална инфраструктура също играят важна роля“, обясни в Бизнес Видео Подкаст Диляна Христова – строителен инвеститор.
„Още на 3–4-годишна възраст децата могат да разберат, че парите се ползват за размяна, за да вземем нещо друго. На 5–6-годишна възраст вече могат да преценяват и да очакват кога ще им се каже „имаме“ и „нямаме“ – тоест правят разлика. Вече на 7 и 8-годишна възраст, мога да кажа, ако въвлечем децата в тази тема, те вече спокойно разбират стойността, разбират, че парите не са неограничен ресурс“, обясни финансистът Силвия Домузова.
„Не можеш да изпиташ ученик през 2025 г. с писмена домашна работа – всичко ще бъде написано от изкуствен интелект. Трябва да се оценява процесът – как ученикът си е подготвил проекта, как е събирал информацията, как я защитава устно. Това вече се прилага в страни като Естония и Сингапур“, каза софтуерният разработчик и предприемач Олег Петров.
"Електромобилността у нас към момента обхваща само определени сегменти на пазара. Имаме най-вече лични автомобили и малка част корпоративни автопаркове. Електромобилността навлиза, основно чрез крайните потребители в България. През последните години електромобилите навлизат у нас бавно, но с един устойчив темп", казва изпълнителният директор на Eldrive Димо Колчев.
„Голяма част от кода в индустрията днес вече се пише с помощта на машини“, сподели съоснователят на СофтУни Светлин Наков. „Но зад всяка добре работеща автоматизация стои човек – инженер, който разбира какво и защо прави.“
