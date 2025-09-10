Учителят срещу ChatGPT: Как изкуственият интелект променя правилата в образованието?

Ще стигнем до момент, в който ученикът няма да е ангажиран с учителя, казва Олег Петров

Как учителите могат да внедрят изкуствения интелект в своята работа? Как се променя процесът на изпитване? Как изкуственият интелект трансформира бизнеса и кои индустрии ще бъдат драстично променени в следващите години? На тези въпроси отговаря софтуерният разработчик и предприемач Олег Петров в Бизнес Видео Подкаст – само дни преди началото на новата учебна година.

„Това е много специален момент – учителите се опитват да бъдат актуални с технологиите, за да могат правилно да ангажират децата, дори в най-малките класове. В момента тече революция, която идва от Запад – интегрирането на изкуствения интелект. Първата стъпка е учителят да го разбере и да го използва за своята работа – по-лесно, по-бързо и по-качествено. След това изкуственият интелект може да бъде приложен, за да ангажира учениците по начин, който ги вдъхновява и заинтригува“ коментира Петров.

По думите му в България процесът на интеграция върви трудно.

„От известно време се опитват да се прокарат различни идеи за образованието, но старото поколение учители гледат с недоверие към изкуствения интелект и новите технологии. Те се опитват да го преценят, но това става доста бавно у нас“, казва той.

В същото време в други държави внедряването е много по-напреднало.

„Много страни по света вече правят сериозни стъпки, за да вкарат изкуствения интелект като асистент и на учителя, и на ученика. Във Финландия това е на дневен ред от няколко години и днес активно се използва в образованието“, посочва предприемачът.

Той допълни и че там изкуственият интелект помага на учителите да създават учебни програми и да подбират персонализирани планове за всеки ученик, съобразени с неговите нужди и специфики.

„Представете си – всеки ученик има свой собствен асистент. Толкова много неща се случват, че България отново изглежда една крачка назад“, смята Петров.

Практически съвети за учителите

„Най-близкият инструмент в момента е чатът с изкуствен интелект – дали ще бъде ChatGPT или друго приложение, оттам започваме. Масовият човек, когато чуе изкуствен интелект, си представя чатбот, но това е само един от многото инструменти. Когато учителят разбере, че с негова помощ може да свърши работата си десет пъти по-бързо и по-качествено, ще осъзнае, че същото може да се случи и при ученика“, казва предприемачът.

Той предупреждава, че учениците усвояват новите технологии много по-бързо и това крие рискове.

„Ще стигнем до момент, в който ученикът няма да е ангажиран с учителя. Това е лошо, защото учителите имат знанието, което трябва да предадат. Сега обаче тези инструменти им дават шанс да го правят по-лесно, по-плавно и по-качествено“, добави Петров

Изпитванията вече не са същите

Според Петров класическите писмени изпитвания и домашни работи постепенно ще станат нерелевантни.

„Не можеш да изпиташ ученик през 2025 г. с писмена домашна работа – всичко ще бъде написано от изкуствен интелект. Трябва да се оценява процесът – как ученикът си е подготвил проекта, как е събирал информацията, как я защитава устно. Това вече се прилага в страни като Естония и Сингапур“, обяснява той.

В бъдеще, смята предприемачът, текущите контролни и тестове ще отпаднат.

„Ще има два изпита на година, в които учениците ще представят голям проект и ще защитят наученото. Най-вероятно няма да има изисквания да се следва един учебник, защото информацията, която децата имат извън училище, е много по-достъпна“, подчертава той.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

