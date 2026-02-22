Ford не може да запълни 5000 работни места – дори при годишна заплата от 120 хил. долара

Главният изпълнителен директор на Ford казва, че в САЩ има над един милион незаети критични позиции

Главният изпълнителен директор на Ford Motor Company Джим Фарли заявява, че компанията не успява да запълни около 5000 свободни позиции за механици, въпреки че предлага годишно възнаграждение до 120 000 долара. По думите му това е тревожен сигнал за бъдещето на квалифицирания труд в САЩ. Фарли смята, че ситуацията далеч не е изолиран проблем на Ford, а част от по-широк национален недостиг на специалисти, предава Forbes.

В подкаста Office Hours: Business Edition той посочва, че заплащането за тези позиции може да достигне шестцифрени суми. Въпреки конкурентното възнаграждение, компанията среща трудности при намирането на достатъчно квалифицирани кандидати.

Според Фарли проблемът отразява по-широка тенденция в американската икономика. Той подчертава, че в страната има над един милион незаети критични позиции – в спешните служби, транспорта, производството, както и сред електротехници, водопроводчици и други занаятчии. „В нашата страна сме в беда и не говорим достатъчно за това“, казва той, определяйки ситуацията като изключително сериозна.

В разговора Фарли подчертава, че занаятчийските професии са в основата на икономическата история на САЩ и на собственото му семейство. Той припомня, че дядо му е работил по Ford Model T като един от ранните служители на компанията и чрез тази работа е успял да изгради стабилен живот от средната класа. По думите му именно подобни позиции са дали възможност на поколения американци да постигнат икономическа сигурност.

Ford Motor Company се опитва да направи тези работни места по-привлекателни чрез по-високи възнаграждения. В рамките на споразумението си от 2023 г. със синдиката United Auto Workers компанията премахва най-ниското ниво в заплатната си скала и се съгласява на 25% увеличение на заплатите за четири години. Според Payscale средната базова заплата във Ford е 101 000 долара годишно. Въпреки това Фарли признава, че по-високото заплащане само по себе си не е достатъчно и посочва като основна причина слабия процес на обучение и недостатъчните инвестиции в професионално образование.

