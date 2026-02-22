Социални жилища и наемни помощи: Колко средства отделят правителствата на човек?

През декември 2025 г. ЕК представи първия Европейски план за достъпни жилища

Жилищната политика се превръща във все по-сериозно предизвикателство в Европа. През декември 2025 г. Европейска комисия представи първия по рода си Европейски план за достъпни жилища, насочен към справяне със задълбочаващата се криза. Инициативата цели да отговори на един от най-належащите проблеми за гражданите – осигуряването на достъпни, устойчиви и качествени домове.

Повечето европейски държави вече отпускат жилищни помощи като част от системите си за социална закрила, но равнищата на подкрепа се различават значително според националните политики. Данните обхващат публични мерки за подпомагане на домакинствата при покриване на разходите за жилище – включително субсидии за наем, социални жилища и помощи за собственици, които обитават имотите си.

Според Евростат през 2024 г. разходите за жилищно строителство са представлявали 1,35% от общите разходи за социална закрила в ЕС, или 66,5 милиарда евро – равняващи се на 0,37% от БВП на съюза и 148 евро на човек, предава Еuronews.

Размерът на помощите на глава от населението варира значително в 31 държави – от почти нулеви стойности в България до 755 евро в Ирландия. Финландия заема второ място с 484 евро, следвана от Обединеното кралство с 406 евро (по данни от 2018 г., които може да не са напълно съпоставими с по-новите). Над 300 евро на човек отделят още Дания, Исландия, Германия и Швейцария, а челната десетка се допълва от Нидерландия, Франция и Швеция. В диапазона между 100 и 199 евро попадат Кипър, Люксембург и Белгия, докато останалите страни са под 100 евро. Сред петте най-големи икономики в Европа Италия (13 евро) и Испания (36 евро) изостават значително.

Снимка: Pexels

Когато сумите се изчисляват по стандарти на покупателна способност, подреждането остава сходно – Ирландия запазва първата позиция, следвана от Финландия и Обединеното кралство. В номинално изражение Германия отделя най-голяма обща сума – 27,4 милиарда евро, което представлява над две пети от общия размер за ЕС, а Франция следва с 16,1 милиарда евро. Нидерландия и Ирландия също надхвърлят 4 милиарда евро, докато Италия остава под 1 милиард.

Общо 0,37% от БВП на ЕС са насочени към жилищна социална закрила, като делът варира от почти нула в България и Хърватия до 0,99% във Финландия. За Обединеното кралство през 2018 г. показателят достига 1,11%. Над 0,5% от БВП за жилищни помощи отделят още Ирландия, Германия, Дания, Франция и Кипър. От Евростат уточняват, че жилищните политики често преследват и по-широки цели – като стимулиране на строителството, собствеността и спестяванията – които не винаги попадат в обхвата на социалната статистика.

