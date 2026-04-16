България преди изборите: скъпа храна, несигурен ток и имоти, които не "мърдат"

Каква е реалната икономика преди вота

В навечерието на новите парламентарни избори икономическата картина в България изглежда противоречива – цените на храните остават високи, имотният пазар се забавя, а енергията демонстрира силна волатилност. Данните към началото на април 2026 г. очертават сложен баланс между стабилизация и натиск върху домакинствата и бизнеса.

Най-прекият индикатор за ежедневния разход – потребителската кошница, показва, че цената на основните стоки се задържа на ниво от около 57–58 евро. Това идва след осезаемо поскъпване през първите два месеца на годината, когато кошницата е нараснала с над 5 евро. Въпреки текущото задържане, тенденцията остава възходяща, особено при зеленчуците и цитрусите. По данни на КНСБ, цените на дребно продължават да изпреварват тези на едро, което означава, че натискът върху крайните потребители остава.

Енергийният пазар също изпраща смесени сигнали. На Българска независима енергийна борса (БНЕБ) цените в сегмента „Ден напред“ варират между 69 и 136 евро за мегаватчас в началото на април. Само в рамките на няколко дни се наблюдават сериозни спадове – с 12% на 2 април, с 5% на следващия ден и с близо 46% на 4 април. Тази динамика се обяснява с по-ниско потребление през почивните дни, но създава несигурност за бизнеса, който трябва да планира разходите си в условия на непредвидими ценови колебания.

На фона на тези колебания имотният пазар показва относителна стабилност, но с ясно забавяне в активността. Данните на Zimoti.com за първото тримесечие на 2026 г. сочат, че цените в големите градове се запазват без съществена промяна, но времето за реализиране на сделки се удължава до между 29 и 38 дни. Това е сигнал, че купувачите стават по-внимателни и вземат решенията си по-бавно.

В София средната цена на имот достига 333 108 евро, при 2 716 евро на квадратен метър, а сделките се финализират средно за 29 дни. Пазарът остава подкрепен от вътрешната миграция, концентрацията на работни места и по-високите доходи.

В Пловдив цените са значително по-достъпни – средно 160 323 евро и 1 567 евро на квадратен метър, но сделките отнемат повече време – около 38 дни. Градът продължава да привлича интерес заради индустриалното си развитие и новото строителство.

Варна и Бургас запазват балансирани позиции, с цени съответно около 200 386 евро и 168 643 евро средно за имот. И в двата града интересът се поддържа както от местни купувачи, така и от инвестиционно търсене, включително за краткосрочно отдаване под наем. Извън големите центрове, градове като Стара Загора, Велико Търново, Плевен и Русе също показват стабилност, подкрепена от локално търсене и икономическа активност.

Общата картина преди изборите е ясна: цените на основните стоки остават високи, енергията е непредвидима, а имотният пазар – устойчив, но по-бавен. Това създава среда, в която домакинствата усещат натиск върху разходите си, докато инвеститорите действат по-предпазливо.

В политически контекст подобна комбинация често се превръща в ключов фактор за обществените нагласи. За бизнеса и потребителите обаче основният въпрос остава същият – дали стабилизацията е временна пауза или начало на по-дългосрочен баланс в икономиката.