Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?

Можете да направите онлайн справка само с вашето ЕГН

За да проверите онлайн коя е вашата избирателна секция и къде се намира мястото ви на гласуване за предстоящите избори на 19 април 2026 г., можете да използвате официалния сайт на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО).

Какви са стъпките са проверка?

Най-лесният и бърз начин е чрез онлайн справка в сайта на ГРАО. Там трябва да изберете опцията „Справка по ЕГН“, след което да въведете своето ЕГН, собствено име и контролния код от изображението. След успешна проверка системата показва номера на вашата избирателна секция, както и точния адрес на мястото, където ще гласувате.

Ако нямате достъп до интернет, можете да направите справка и чрез SMS. За целта се изпраща съобщение на номер 18429, като в текста се изписва само вашето ЕГН от 10 цифри. Услугата работи с всички мобилни оператори, а цената на един SMS е 0,25 лв. без ДДС. Също така е възможна проверка и чрез обаждане на телефон 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.

Важно е да знаете, че ако желаете да гласувате по настоящ адрес, различен от постоянния, трябва да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Това се прави обикновено до 14 дни преди изборния ден в съответната общинска администрация или чрез налична електронна услуга. Ако все пак не сте подали заявление, можете да направите това в деня на изборите на място в желаната от вас секция.