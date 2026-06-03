Собственикът на TikTok пуска автомобил

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Seres Group ще пусне нова автомобилна марка под името „Saidou Technology“ (преди известна като Chongqing Landian Technology). Новата марка е резултат от сътрудничество между Seres и компанията майка на TikTok, ByteDance, платформата за облачен и изкуствен интелект, Volcano Engine.

Преходът следва основно капиталово преструктуриране на бившата марка Landian. На 29 май Chongqing Landian Technology официално се преименува на Chongqing Saidou Technology. Преструктурирането включваше капиталова инжекция от 6,67 милиарда юана (952,9 милиона щатски долара) от консорциум от инвеститори, включително фонда „Shazhi Zhiyuan“, подкрепен от правителството на област Шапингба в Чунцин, съобщава Carnewschina..

След тази транзакция, Seres се отказа от контролния си дял в дружеството, като делът му е намален до приблизително 32,96%, докато подкрепяната от правителството платформа Shapingba стана най-големият акционер с 34,50% дял. Този ход е предназначен да оптимизира структурата на активите на Seres и да премахне губещия наследен бизнес от консолидираните финансови отчети.

Очаква се автомобилът да бъде кросоувър, позициониран между SUV и седан, и ще предлага както изцяло електрически, така и опции за задвижване с удължаване на пробега. Производството е планирано за фабриката в Seres Phoenix, която в момента се преоборудва.

Марката ще се отличава със силен фокус върху потребителските изживявания, основани на изкуствен интелект. За разлика от марката Aito, която използва интелигентното решение за шофиране Qiankun на Huawei, се очаква Saidou да използва усъвършенствания кокпит с изкуствен интелект и възможностите за голям езиков модел на Volcano Engine. Въпреки че Volcano Engine ще осигури „автомобилния мозък“ за интерактивни функции, компанията потвърди, че няма планове да навлезе в сектора на интелигентното шофиране (автономно шофиране), като вместо това ще се фокусира върху предоставянето на облачна и инфраструктурна поддръжка.

Новата марка е позиционирана да се насочи към по-млада, по-активна демографска група и ще разполага със специален канал за продажби както за вътрешния, така и за международния пазар. Това стартиране представлява значителен обрат спрямо оригиналната марка Landian, която се бореше на пазара от 100 000 до 150 000 юана (14 300 до 21 400 щатски долара).