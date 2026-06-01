Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?

Бизнесът винаги е търсил начини да намалява разходите и да увеличава печалбите си, а евтината работна ръка е един от тях

Евтините доставки от отделни държави, известни още като използване на евтина работна ръка, представляват бизнес практика, при която компаниите произвеждат стоки в страни с по-ниски заплати и по-слабо регулирано трудово законодателство. По този начин фирмите значително намаляват производствените си разходи, което им позволява да предлагат продуктите си на по-достъпни цени и да запазят своята конкурентоспособност. Най-често по този модел се произвеждат текстилни изделия, електроника, мебели и играчки, а сред предпочитаните държави са Китай, Виетнам, Камбоджа, Тайланд и Индия.

Предимства и недостатъци за икономиката

Практиката има както предимства, така и недостатъци. От една страна, потребителите се възползват от по-ниските цени на стоките. От друга страна, критиците посочват, че това води до изнасяне на работни места от развитите държави и може да насърчи експлоататорски условия на труд, включително ниско заплащане, дълго работно време и недостатъчни мерки за безопасност. Поддръжниците на този модел обаче смятат, че той допринася за икономическото развитие на по-бедните региони, като създава нови възможности за заетост.

Евтината работна ръка през годините

Стремежът към евтина работна ръка не е ново явление. През различни исторически периоди бизнесът винаги е търсил начини да намалява разходите и да увеличава печалбите си. В миналото това често е ставало чрез използване на робски труд, а по време на Индустриалната революция – чрез нископлатен труд във фабрики, където условията на работа често са били тежки и опасни. В много случаи дори деца са били наемани на работа срещу значително по-ниско възнаграждение от това на възрастните. Постепенно обществените протести довеждат до приемането на закони за защита на работниците и забрана на детския труд.

Заплати

С развитието на индустриалните държави се въвеждат минимални работни заплати, ограничения на работното време и по-строги изисквания за безопасност. В повечето случай става въпрос за наемане на деца. Освен това синдикатите започват да играят важна роля в защитата на интересите на работниците чрез колективно договаряне. Затова много от тях започват да преместват производството си в развиващи се страни, където разходите за труд са значително по-ниски.

Според данни за производствения сектор във Виетнам средната месечна заплата през първото тримесечие на 2024 г. е около 8,4 милиона виетнамски донга, което се равнява на приблизително 330–340 щатски долара на месец. Това е значително по-ниско от средните производствени заплати в повечето държави от Западна Европа и Северна Америка.

Високо производство за кратко време

Използването на евтина работна ръка в чужбина позволява на компаниите да произвеждат стоки с по-малко средства и често за по-кратко време. Част от реализираните спестявания могат да бъдат прехвърлени към потребителите чрез по-ниски цени. Това дава предимство на фирмите, които използват подобен модел, и поставя конкурентите им пред избора дали също да преместят производството си, или да останат в по-неизгодна икономическа позиция. Според някои икономисти тази практика стимулира икономиките на развиващите се държави и създава работни места, докато други смятат, че тя увеличава безработицата в развитите страни и насърчава несправедливо ниско заплащане.

Какво се случва с качеството?

Съществуват и опасения относно качеството на продукцията. В стремежа си да намалят разходите някои компании използват не само евтина работна ръка, но и по-евтини доставчици на суровини и компоненти. Това понякога води до производствени дефекти и изтегляне на продукти от пазара. Въпреки тези рискове, много от стоките, които ежедневно се продават на западните пазари – дрехи, мебели, играчки, електроника, домакински уреди и дори автомобили – продължават да се произвеждат в държави като Китай, Индия, Виетнам, Камбоджа и Тайланд, където компаниите могат да спестят средства от труд, суровини и транспорт.