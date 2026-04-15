За 5 години: България похарчи над 500 млн. евро за избори

На 19 април 2026 г. България гласува за 52-ро Народно събрание

От 2021 г. насам България е провела над десет национални вота, а държавата е изразходвала близо 560 млн. евро (около 1,1 млрд. лева) за провеждането на парламентарни, президентски, местни и европейски избори.

С предстоящите предсрочни избори през 2026 г. сумата продължава да нараства, като този вот се очаква да струва между 75 и 80 млн. евро.

Колко са стрували изборите през последните години?

През 2021 г. страната проведе три парламентарни избори и един президентски вот. Разходите бяха съответно около 55,6 млн. евро (108,8 млн. лева) през април, 37,9 млн. евро (74,1 млн. лева) през юли и 76,6 млн. евро (149,7 млн. лева) през ноември, когато изборите бяха комбинирани.

През 2022 г. парламентарните избори през октомври струваха около 41,3 млн. евро (80,7 млн. лева).

През 2023 г. парламентарният вот през април достигна 54,3 млн. евро (106,2 млн. лева), а местните избори през октомври - 96,2 млн. евро (188,1 млн. лева), което остава най-високият разход за избори в разглеждания период.

През 2024 г. бяха проведени два вота - парламентарни и европейски през юни за около 62,2 млн. евро (121,7 млн. лева), както и парламентарни избори през октомври за 59,7 млн. евро (116,7 млн. лева).

Колко ще струват предсрочните избори през 2026 г.?

Предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април 2026 г. ще струват между 75 и 80 млн. евро (около 147–156 млн. лева). Правителството вече одобри начална рамка от 65,5 млн. евро (около 128 млн. лева), като се очакват допълнителни разходи.

По-голямата част от средствата ще бъдат насочени към организацията на изборния процес - възнаграждения, логистика и сигурност.

„Голямата част от тази сума, над 35 милиона евро, са за възнаграждения на членовете на изборните комисии, секционните избирателни комисии и членовете на РИК. Също така са осигурени средства около 12 милиона евро за охрана на изборния процес от Министерството на вътрешните работи. Ще има допълнително постановление за още около 10 млн. евро за хартиените бюлетини. Вероятно във финалния вариант ще бъдат 75-80 млн. евро“, посочи Георги Клисурски, служебен министър на финансите , цитиран от БНТ.

Спрямо последните парламентарни избори през октомври 2024 г., които струваха близо 60 млн. евро (около 117 млн. лева), новият вот ще бъде с почти 20 млн. евро по-скъп.

Увеличение има и при възнагражденията на участниците в изборния процес. Дора Зашева участва в изборите повече от три десетилетия. Почти винаги като председател на секция. На последните избори е получила близо 140 евро. Възнагражденията на председателите на районните избирателни комисии се водят заплати и вместо досегашните 1176 евро, те вече ще са 1470 евро.

„Много приятно ме изненадаха този път. На председател 185 евро, плюс едни допълнителни 15 за подреждане, 15 за предаване на книжа и ако протоколът ни е верен, още 15 за верен протокол. Така че става една сериозна сума“, коментира Дора Зашева, дългогодишен председател на СИК в Благоевград.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN