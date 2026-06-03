Завладява ли моделът super app Европа?

Защо Rakuten Viber се превръща в единна екосистема от услуги?

Rakuten Viber променя начина, по който потребителите общуват онлайн, като се развива от платформа за съобщения в супер приложение. Съчетавайки дигитални плащания, AI функции за по-висока продуктивност, запознанства и бизнес услуги в една сигурна екосистема, Viber предлага алтернатива на „умората от приложенията“ и постепенно се утвърждава като цялостно решение за ежедневните нужди на потребителите.

Защо Европа е готова за супер приложенията?

Според RaaS Cloud средностатистическият потребител на смартфон има инсталирани над 80 приложения, но използва само 30 месечно и 9 на ден. Това „претоварване с приложения“ е неефективно. Super app моделът, който първо се налага в Азия, решава този проблем, като обединява множество услуги с висока стойност в една интуитивна платформа.

Сега Европа се очертава като следващия голям пазар за супер приложения. Проучване от 2025 г. показва, че европейските потребители са особено привлечени от приложенията, които комбинират едновременно услуги като съобщения, плащания и търговия на едно място.

Rakuten Viber е сред водещите платформи в тази посока, следвайки успеха на азиатските многофункционални приложения чрез изграждането на разнообразна екосистема, в която комуникацията остава в основата, а ежедневните нужди се изпълняват в рамките на един интерфейс.

Какво представлява истинският super app?

Супер приложенията премахват неудобството от постоянното превключване между различни платформи. Като интегрира тези услуги в своята сигурна среда за комуникация, Rakuten Viber гарантира, че потребителите вече не трябва да използват отделни платформи. Независимо дали пишат на приятел, плащат сметка или пазаруват, super app архитектурата прави изживяването плавно и цялостно.

Viber Pay: финансова интеграция

Viber Pay е ключова част от super app изживяването, която пренася финансовите услуги от отделните банкови приложения директно в чатовете. Това позволява:

Безпроблемни трансакции: изпращане на пари толкова лесно, колкото изпращането на съобщение

Интеграция с Virtual Visa: сигурни онлайн плащания директно в супер приложението

Единна защита: употребата на една и съща биометрична защита и PIN код в цялото приложение, така че финансовата сигурност да бъде също толкова надеждна, колкото и личните съобщения

Dating: разширяване на екосистемата

Viber Dating доказва, че едно супер приложение може да бъде едновременно многофункционално и лично. Запазвайки Dating активностите в рамките на платформата, но отделени от контактите, Viber Dating предлага сигурна среда за създаване на нови връзки. Потребителите получават удобството на super app изживяването, без компромис с поверителността, благодарение на функции като Скрий всички контакти, Скрий чатове и групи, а телефонните номера остават скрити.

Viber Пазар: свързва потребителите с малкия бизнес

Viber Пазар и Viber Бизнес Акаунтите завършват super app екосистемата, като свързват потребителите с малкия бизнес. Тази функционалности превръщат приложението от инструмент за комуникация в пространство за търговия, където:

Бизнес Акаунтите превръщат Viber в директен канал за обслужване на клиенти

Бизнес Плюс дава повече видимост на търговците, за да се развиват

Интегрираното пазаруване позволява откриване на продукти и изпращане на запитвания, без нужда от отделно приложение на търговеца

AI: функционалности

Като супер приложение, Viber е създаден така, че интуитивно да предвижда нуждите на потребителя. AI функционалностите улесняват ежедневните интеракции и спестяват време. Това включва автоматично адаптиране на тона на съобщенията според ситуацията, обобщаване на дълги групови разговори, извличане на ключова информация от споделени линкове. Това спестява време и премахва неудобството на постоянното превключване между различни външни приложения.

Как потребителите могат да започнат дигиталния начин на живот „всичко в едно“?

Трябва да обновят приложението си с последната версия на Viber, за да имат достъп до пълната супер ап екосистема

Преглед на екран “Още”, който е контролният център на super app изживяването

Да използват пълната екосистема - Pay, Dating и AI функционалностите, за да видят сами колко време може да се спести, когато всичко е в едно приложение

Ерата на модела „едно приложение, една задача“ постепенно остава в миналото. Докато Европа приема модела на супер приложенията, Rakuten Viber води тази промяна в ключови европейски държави, като предлага сигурна, интуитивна и цялостна среда.