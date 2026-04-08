Колко струват хартиените бюлетини и кой ги печата?

Предсрочните парламентарни избори ще се проведат на 19 април

Общо 6 милиона хартиени бюлетини ще бъдат отпечатани за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

На 20 март Централната избирателна комисия (ЦИК) одобри обществената поръчка, която се възлага на печатницата на Българска народна банка, посочена в Изборния кодекс като изпълнител на тези дейности.

Каква е цената на бюлетините?

Прогнозната стойност за изработката на една хартиена бюлетина е 0,14 евро без ДДС. Общата прогнозна стойност възлиза на 924 000 евро без ДДС и включва всички разходи по изработката и доставката до съответните места.

По информация на БНР ще бъдат произведени 31 вида бюлетини за отделните изборни райони в страната и един вид бюлетина за гласуване извън страната.

Какви защити ще имат бюлетините?

Предвидени са полиграфически защити, като печатницата на БНБ ще въведе и допълнителни защитни елементи с цел гарантиране на сигурността на вота.

Какво е нужно за машинното гласуване?

Специализираната хартия за машините за гласуване също се осигурява от печатницата на БНБ и ще бъде със защитни елементи.

Прогнозното количество е 19 000 ролки, като стойността на една ролка е 7,39 евро без ДДС. Общата стойност за изработване, опаковане и доставка е 140 410 евро без ДДС.

Хартиените бюлетини и ролките за машините за гласуване за секциите извън страната е трябвало да бъдат предоставени на Министерството на външните работи до 6 април, а за страната – до 16 април на областните администрации.