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$66,763.8
БГ Бизнес Цената на тока за бизнеса утре се понижава с 21 на сто

Цената на тока за бизнеса утре се понижава с 21 на сто

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 52,13 евро за мегаватчас

При средна цена от 91,05 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 4 юни

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 115,27 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 21,01 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 52,13 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 129,97 евро за мегаватчас.

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Данните от БНЕБ, цитирани от БТА, показват, че са продадени общо 74 960,58 мегаватчаса електроенергия.

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В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 85,49 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 84,84 евро (без ДДС) за мегаватчас.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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