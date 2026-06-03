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Блясък Хейли Бийбър носи обувки тип „свинско копито“ от Valentino за 1100 долара (СНИМКИ)

Хейли Бийбър носи обувки тип „свинско копито“ от Valentino за 1100 долара (СНИМКИ)

Блясък

bTV Бизнес екип

Стилистично обувките предлагат усещане за голота на пръстите

Обичаните от Хейли Бийбър обувки тип „свинско копито“ на Valentino за 1100 хиляди долара предизвикват силни реакции сред модните фенове. Велурените обувки с отворени пръсти Révélé Suede Pumps 105 мм на Valentino Garavani се отличават с висок ток и са предпочитани от звезди като Tyla и Хейли Бийбър. Социалните мрежи обаче ги посрещат със сарказъм, като някои потребители сравняват краката в тези обувки с пухкави свински копита.

Критик подчертава, че обувките дават препрадка към популярната детска песничка „This Little Piggy“. Вирусни клипове на TikTok показват инфлуенсъри от Ню Йорк, които моделират противоречивите обувки, докато онлайн общността не спира да дискутира тяхната визия, предава New York Times

Instagram/danixmichelle

Стилистично обувките предлагат усещане за голота на пръстите благодарение на отворите в предната част. Те имат VLogo Signature аксесоар с антично месингово покритие и се предлагат в цветове черно, ръжда и аквамарин, в американски дамски размери от 5 до 12.

На Met Gala 2026 певицата Tyla носи аквамаринови обувки Valentino, съчетавайки ги с прозрачен топ, украсен с кристали, и ярка пола с висок цепка, която оставя обувките да блестят под светлините на прожекторите. Хейли Бийбър пък ги комбинира с черни чорапи, докато промотира козметичната си линия Rhode тази пролет.

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Въпреки одобрението на звездите, социалните медии избухват с критики. Мнозина сравняват обувките с „свински копита“ и публикуват снимки на истински свински крака. Коментари като „най-лошата обувка, която съм виждал“ и шеги, свързани с „Трите малки прасенца“, заливат интернет пространството.

Историята на онлайн негативните реакции не е нова за Valentino. Подобни критики са получавали и други авангардни модели от висшата мода – като обувките с волани на Loewe за 1850 долара или почти невидимите сандали на Mathieu Blazy за Chanel. Дизайнерите продължават да представят експериментални обувки, въпреки острите коментари от модните фенове.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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