НБА продължава да доминира като глобален феномен в баскетболния свят. Лигата отвъд океана привлича най-големите таланти, а договорите им стават все по-големи с всяка изминала година.

Суперзвездите в най-силното първенство в света са под светлините на прожекторите всяка нощ, а освен многомилионните споразумения с клубовете си, те получават такива и от най-известните марки на планетата. Ето кои са най-скъпоплатените играчи в НБА за 2025 г., според списание "Форбс":

10. Никола Йокич (Денвър Нъгетс)

Жокера си остава истинско статистическо чудо и продължава да доминира под ринговете отвъд океана. Въпреки че Никола Йокич отложи удължаването на договора си до 2026 г., за да получи максимални параметри по него, партньорствата му извън корта с “361 Degrees” и различни луксозни марки поддържат висок неговият професионален профил. Един от фаворитите за приза MVP в НБА през този сезон ще прибере в сметката си общо $63.2 млн. за изминалите 12 месеца.

9. Шай Гилджъс-Александър (Оклахома Сити Тъндър)

През календарната 2025 г. 27-годишният канадец изведе Оклахома до първа титла в НБА от 1979 г. насам. Популярността на Шай нарасна още повече, след като бе избран и за MVP в лигата през миналия сезон, както и за Най-полезен играч на финалите в нея. Това му донесе и сделки с водещи марки, включително и ново партньорство с “Converse”. Самият Гилджъс-Александър казва за себе си, че енергията му, усилията му и начинът, по който играе на терена, говорят най-силно. Приходите му за 2025 г. са около $63.3 млн.

Джими Бътлър си е спечелил славата на доказан лидер в отборите, за които играе. В Голдън Стейт тази роля той споделя със Стеф Къри, но време за слава въобще не му липсва. Имащ зад гърба си 14 години в НБА, крилото продължава да се труди и да мечтае за титла в НБА. На Коледа срещу Далас Джими Бътлър напомни на младите, че все още се намира в много добра форма и доказа, че си е заслужил всеки един долар от възнаграждението си, дадено му от Уориърс. Извън терена Джими има солиден бизнес с неговата марка кафе “Bigface”, която също увеличава приходите му до $65.1 млн.

Джоел Ембийд е в своя десети сезон с Филаделфия, като остава негов основен стълб под двата ринга. С екипа на Сиксърс камерунецът с американски паспорт достига и до наградата за Най-полезен играч в НБА през 2023 г. Неговият договор със “Skechers” е изненадващ търговски успех, помагайки му да достигне нови етапи в общите приходи от кариерата си този сезон. Обратно в залата, представянето на Джоел с 34-те му точки през декември при победата над Лейкърс напомни на света, че здравият Ембийд е може би най-доминиращата сила в лигата. За всичките си усилия центърът ще вземе $65.2 млн.

„Ant-Man“, както го наричат отвъд океана, изведе Минесота до финал в НБА през 2024/2025, загубен обаче от Оклахома с 1-4 победи в серията за златото. Последният сезон бе най-силният в кариерата на Антъни Едуардс до момента, като в него той регистрира средно по 27.6 точки, 5.7 борби и 4.6 асистенции. Неговата линия “Adidas AE1” се превръща в най-продаваните баскетболни маратонки в момента, като повишава приходите му извън игрището до рекордни висоти за играч на неговата възраст - около $50 млн. по сделката със спортната марка от юли 2024 г. В залата гардът не остава по-назад и в момента “горските вълци” са шести на Изток, а за да ги държи там той получава общо $65.6 млн.

5. Джейсън Тейтъм (Бостън Селтикс)

Рекордният петгодишен договор на Джейсън Тейтъм за $314 млн. най-накрая влезе в пълна сила, което го прави най-високоплатеният баскетболист в доминиращия отбор на Селтикс. Въпреки че се бори с болки в ахилесовото сухожилие, които го държаха далеч от терените в НБА за няколко мача през декември, присъствието му в марката “Nike Jordan” остава най-влиятелното в спорта. Със Селтикс крилото има вече една титла в най-силното първенство в света (б.а. - от 2024 г.), но мечтите му едва ли стигат дотук. “Келтите” са в Топ 3 на Изток в момента и гледат отново към върха, а за тази цел те имат мощно оръжие в лицето на бившия възпитаник на Дюк, който за този сезон има на разположение $79.1 млн.

Носител на златото в НБА с Милуоки от 2021 г., когато става и Най-полезен играч на финалите. Янис Адетокунбо е звездата на Бъкс през последното десетилетие и един от най-доминиращите играчи в лигата. Има на сметката си и 2 награди за MVP на сезона (б.а. - от 2019 г. и 2020 г.). Гръцката звезда остава глобален маркетингов гигант, печелейки близо половината от годишния си доход от сделки в Северна Америка, Европа и Китай. Освен своя марка маратонки, Янис има още продуцентска компания и семейни инвестиционни фирми. Адетокунбо получава солидно парче от този пай, която възлиза на общо $99.1 млн.

Преминаването на Кевин Дюрант в млад, бързо развиващ се отбор като този на Хюстън Рокетс му даде нов състезателен тласък и масивен маркетингов отпечатък на доходоносния пазар в Тексас. 2-кратният шампион в НБА с Голдън Стейт преподписа с “ракетите” за още две години и $90 млн. през октомври, след като бе трейднат при тях през миналото лято. Извън залата, неговата фирма “35V” отбелязва сериозни продажби тази година, като общият му годишен приход надхвърли границата от $100 млн. - общо $104.3 млн. Той влезе в интензивен коледен дуел с Леброн Джеймс, доказвайки, че дори на 37 години прякорът му „Снайперист за лесни пари“ е по-точен от всякога.

2. Леброн Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс)

Леброн Джеймс е абсолютна икона на НБА, вече и на 41-годишна възраст. Краля няма спиране и в последните години изведе Лейкърс до титла в лигата (б.а. - от 2020 г.) и до НБА Къп през 2023 г. През последната година крилото стана първият играч, преминал границата от 50 000 точки в най-силното първенство в света и записа 20-то участие в Коледния маратон на шампионата отвъд океана. Проектите му извън залите също вървят стремглаво нагоре, включително медийната му марка “Spring Hill”, която записва рекорден растеж. Играейки заедно със сина си Брони, Леброн добавя и „премия за наследство“ към маркетинговата си сила, като съвместните им кампании доминират в цикъла на празничните реклами. От това Джеймс ще прибере общо $137.6 млн.

За първи път в кариерата си Стеф Къри е безспорният крал на приходите в НБА, подхранвани от портфолио от $100 млн от рекламни споразумения, водени от неговия независим “Къри Бранд”. Неотдавнашното представяне от 38 точки на гарда на Голдън Стейт срещу Далас включваше серия от осем тройки, изравнявайки празничния рекорд на Коледа и запечатвайки впечатляваща победа на Уориърс със 126:124. Освен заплатата му, начинанията му с “Unanimous Media” и доживотното му партньорство с “Under Armour” го превърнаха в глобална корпоративна икона без аналог с годишни приходи от общо $159.6 млн.

