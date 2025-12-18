Александър Везенков сред богаташите в Евролигата през 2025/2026 (ВИДЕО)

Крилото на Олимпиакос е трети сред най-добре платените играчи в турнира на богатите

Евролигата продължава да задава високи стандарти, що се отнася до баскетбол от най-високо ниво. Изключение не правят и заплатите на най-добрите играчи, които са избрали Стария континент, за да демонстрират своите качества. Сред тях е и българският национал Александър Везенков.

Завърнал се след сезон в Сакраменто отвъд океана през есента на 2024 г., 206-сантиметровият баскетболист отново напомни колко е ценен за Олимпиакос, с който игра Финална четворка в Евролигата през миналия сезон. Освен това, изведе своя тим и до Купа и титла в Гърция.

Къде се нарежда Александър Везенков след най-добре платените играчи в Евролигата?

МVP в най-силната клубна надпревара на Стария континент през 2022/2023 заема третата позиция сред богаташите в Евролигата към момента. Според Еurohoops.net, възнаграждението на 30-годишния българин в Олимпиакос за втората година от настоящия му договор се изчислява на 4.1 млн. евро. През миналия сезон Александър Везенков получи същата сума, която го постави на върха в тази класация. Практически това е почти еквивалента на договора, който имаше в НБА, и не е случаен ход на ръководството на Олимпиакос, което знае колко много значи носителят на приза Реализатор №1 в Евролигата за 2022/2023 за клуба и феновете в Пирея.

Какво даде Олимпиакос на Везенков, за да си го върне?

След периода си отвъд океана, през юли 2024 г. бившият играч на Арис и Барселона се разбра с Олимпиакос за петгодишно споразумение. Според гръцкият сайт SDNA.gr., то е на стойност 18.5 млн. евро. В добавка към бонусите, които самият Везенков може да получи, договорът му може да достигне до 20.5 млн. евро. Според информацията, заплатата на двукратният носител на приза Спортист №1 на България (б.а. - от 2022 и 2023 г.) е увеличена със 105% за 2024/2025 спрямо тази, която е получавал преди да поеме в посока в НБА или по-точно през 2022/2023 в Евролигата. Освен това, настоящият му контракт няма клауза за НБА, но включва къща и кола в Пирея.

Кои играчи са преди българина в ранкинга на най-добре платените звезди в Евролигата?

Само двама баскетболисти изпреварват Александър Везенков в тази класация през 2025/2026. Първенец в нея е Василие Мицич, който се разбра с един от новаците в Евролигата Апоел Тел Авив, избрал да играе домакинските си мачове в София през този сезон, заради войната между Израел и групировката Хамаз. Сръбският национал, който предпочете Стария континент след два сезона в НБА, се договори с израелския тим за срок от три години през миналото лято. Това носи на гарда общо 14 млн. евро и го превръща в най-високо платеният състезател в Евролигата за този сезон. Според тези параметри, Василие Мицич ще прибере в банковата си сметка $5.6 млн. евро, според Eurohoops. Точните детайли по контракта на 31-годишния баскетболист с Апоел не са неизвестни, но се смята, че той е получил и акции от клуба.

Второто име в списъка е това на Кендрик Нън от Панатинайкос. Бившият играч на Маями и Лейкърс в НБА се превърна в сделка №1 при удължаване на договора си с Панатинайкос само няколко месеца преди Мицич да избере Апоел Тел Авив. 30-годишният Нън, който грабна наградата MVP и стана Реализатор №1 в турнира на богатите през 2024/2025, парафира с “детелините” за три години, което ще го остави в Атина до 2028 г. Споразумението на 195-сантиметровия американец с ПАО се изчислява до 13.5 млн. евро. През 2025/2026 Кендрик Нън ще вземе 5.3 млн. евро, което си е повече от сериозна предпоставка за още по-силно представяне от него през настоящия сезон.

Александър Везенков изпреварва осем баскетболисти в графата със заплати в Евролигата!

Осем баскетболисти получават по-малки възнаграждения от Александър Везенков през този сезон. И то какви!

Снимка: Getty Images

Четвърти се нарежда Шейн Ларкин от Анадолу Ефес. 2-кратният носител на трофея в Евролигата с настоящия си тим е в Топ 5 на класацията в последните пет години. През май 2024 г. американецът с турски паспорт подписа с клуба от Истанбул за още четири сезона (б.а. - до 2028 г.). През 2025/2026 33-годишният баскетболист е заслужил за настоящата година 3.7 млн. евро. и определено не смята да намалява темпото, за да ги вземе.

Снимка: Euroliga

Петото място е за Джанан Муса, който през юли избра да продължи с Дубай след три сезона в испанския гранд Реал Мадрид. Босненският национал ще играе за отбора от Емирствата в следващите три години (б.а. - или до 2028 г.). Един от новаците в турнира на богатите възнагради 26-годишния босненец с 3.5 млн. евро за 2025/2026. Според Eurohoops, заплатата на Джанан Муса в Дубай е почти двойно по-голяма от тази в Реал. Това е свързано и с факта, че в Дубай няма данък общ доход, за разлика от високото данъчно облагане в Испания.

Ето и кои са останалите играчи в Топ 10 по възнаграждения за 2025/2026:

6. Еван Фурние (Олимпиакос) - с 3.2 млн. евро за 2025/2026 - с поне милион повече отколкото през 2024/2025 (2.2 млн. евро).

7. Матиас Лесор (Панатинайкос) - с 3.1 млн. евро. Само два сезона по-рано френският национал взе 1.7 млн. евро от гръцкия гранд (през 2023/2024).

8. Костас Слукас (Панатинайкос) - 3.1 млн. евро, което го превръща в най-добре платеният гръцки играч след Тео Папалукас.

9. Майк Джеймс (Монако) - 3 млн. евро;

10. Илайджа Брайънт (Апоел Тел Авив) - 2.7 млн. евро;

- Еди Таварес (Реал Мадрид) - 2.7 млн. евро;

