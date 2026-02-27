×

Свят OpenAI набра финансиране в размер на 110 млрд. долара

OpenAI набра финансиране в размер на 110 млрд. долара

Свят

bTV Бизнес екип

Инвестиционната надпревара в областта на изкуствения интелект се ускорява

OpenAI набра 110 млрд. долара в нов рунд на финансиране, който оценява компанията на 840 млрд. долара, съобщава Reuters. Сделката, определяна като една от най-големите в сектора, е пореден знак за засилващата се инвестиционна надпревара в областта на изкуствения интелект.

В рунда участваха SoftBank с 30 млрд. долара, Nvidia с 30 млрд. долара и Amazon с 50 млрд. долара. Според Reuters големите технологични компании и водещи инвеститори се стремят да изградят по-тесни партньорства с OpenAI, която инвестира значителни средства в изграждането на центрове за данни. Целта е да си осигурят стратегическо предимство в надпреварата за развитие на AI технологии.

Amazon ще направи първоначална инвестиция от 15 млрд. долара, а останалите 35 млрд. долара ще бъдат вложени на по-късен етап при изпълнение на определени условия. Освен капитала, двете компании са договорили OpenAI да използва 2 гигавата изчислителен капацитет, базиран на собствените чипове Trainium на Amazon. Облачната платформа AWS ще стане ексклузивен външен облачен доставчик за OpenAI Frontier – корпоративната платформа на компанията за разработване и управление на AI агенти.

Нов автомобил влиза на българския пазар

Партньорството с Amazon не променя отношенията на OpenAI с Microsoft. Според Reuters Azure остава ексклузивният облачен доставчик за API услугите на OpenAI, а продуктите на компанията ще продължат да се доставят в инфраструктурата на Microsoft. Технологичният гигант запазва и ексклузивния си лиценз и достъп до интелектуалната собственост върху моделите на OpenAI.

Популярна верига за бързо хранене пусна слушалки, които следят поведението на служителите

Не е ясно дали новата инвестиция от 30 млрд. долара от Nvidia заменя по-ранен ангажимент, обявен през септември, според който компанията трябваше да вложи до 100 млрд. долара. Към момента OpenAI и Nvidia не са отговорили на запитванията на Reuters за допълнителни разяснения.

