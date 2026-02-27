Държавата отново предлага на аукцион петгодишни облигации за 150 млн. евро

Министерството на финансите определи фиксиран лихвен процент от 2,75% за емисията

Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност пет години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен на 9 март, става известно от съобщение на страницата на БНБ в интернет.

Облигациите са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с годишен лихвен процент в размер на 2,75 процента.

Това ще бъде пети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата година, съобщи БТА. През януари бяха проведени два аукциона за продажба на двугодишни и петгодишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро. На аукцион, проведен на 9 февруари, бяха пласирани успешно десетгодишни ДЦК за 150 млн. евро. На 23 февруари беше проведен аукцион за продажба на двугодишни ДЦК за 150 млн.евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN