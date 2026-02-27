×

Държавата отново предлага на аукцион петгодишни облигации за 150 млн. евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Министерството на финансите определи фиксиран лихвен процент от 2,75% за емисията

Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност пет години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен на 9 март, става известно от съобщение на страницата на БНБ в интернет.

Облигациите са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с годишен лихвен процент в размер на 2,75 процента.

Как Любомила Йорданова създаде бизнес и го продаде за 80 млн. долара?

Това ще бъде пети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата година, съобщи БТА. През януари бяха проведени два аукциона за продажба на двугодишни и петгодишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро. На аукцион, проведен на 9 февруари, бяха пласирани успешно десетгодишни ДЦК за 150 млн. евро. На 23 февруари беше проведен аукцион за продажба на двугодишни ДЦК за 150 млн.евро.

