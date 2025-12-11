Не НБА, а Nike превръща легендата Майкъл Джордан в милиардер

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Въпреки че печели само $94 млн. от заплати в НБА, легендарният Майкъл Джордан сега получава над $250 млн. годишно само от марката си “Jordan”. Доживотният му договор тихомълком му дава приблизително 4% дял от всички приходи на “Jordan”. Цифра, която се е превърнала в една от най-великите бизнес сделки в историята на спорта.
Странното е, че точните условия на договора му с компанията Nike никога не са били публично разкривани. Резултатите говорят сами за себе си. Как обаче се стига до това споразумение и какво носи то?
Майкъл Джордан е известен с богатата си кариера в НБА, но бизнес начинанията му го изстрелват в клуба на най-богатите. Според Business Insider, бившият играч на Чикаго и Вашингтон става милиардер през 2014 г., с покачването на стойността на Шарлът Хорнетс - клубът от НБА, закупен от него през 2010 г. Въздушният продава мажоритарния си дял от отбора през 2023 г., оценен на приблизително $3 млрд., което е повече от 10 пъти от $275-те млн., които плаща за франчайза.
„Ако вършиш работата си, ще бъдеш възнаграден. В живота няма преки пътища", смята Джордан и тази негова максима изглежда дава резултати.
Според анализите, Майкъл Джордан взема около 4% от продажбите на марката “Jordan” като част от лицензионната си сделка със спортния гигант Nike. Смята се, че споразумението му носи внушителните $256 млн. на година, по данни от 2022 г. Договорът му с Nike за марката “Jordan” датира от 9 септември 1997 г. и все още е активен. Според агента на 6-кратния шампион в лигата с Чикаго Дейвид Фолк, първоначалната сделка с Nike далеч е надминала очакванията.
През 2020 г. Фолк разкрива, че има шанс марката да бъде продадена за около $3 млн. Това обаче увеличава още повече продажбите на “Air Jordan” до $126 млн. за 12 месеца. Оттогава са произведени повече от 30 силуета с лика на Джордан, а маратонките са ключов елемент от богатството на 62-годишния бивш състезател.
Nike притежава и логото на Jumpman. През 2019 г. гигантът в производството на спортни обувки печели дело срещу фотографа Якобус Рентмистър, който твърди, че компанията е нарушила законите за авторското право, използвайки снимката.
6-кратният носител на наградата за MVP на финалите в най-силното първенство има общо 15 сезона в него - в периода от 1984 г. до 2003 г. Те преминават в редиците на два тима - Чикаго Булс и Вашингтон Уизърдс. В този период Джордан заработва около $94 млн. от заплати.
Любопитен факт е, че в лигата отвъд океана Майкъл има повече от 1200 мача. Според специалистите, на двубой в НБА той заработва по около $84 000.
Понастоящем състоянието на притежателя на 5 награди за Най-полезен играч в лигата се изчислява до $3.5 млрд.
Майкъл не се ограничава само до баскетболното игрище и маратонките, за да трупа пари в сметката си. Участникът в 14 издания на Мача на звездите в НБА се превръща в сензация с участието си в хитовия филм от 1996 г. “Космически забивки”, където си партнира с Бъгс Бъни. От лентата Джордан прибира около $20 млн.
“Последният танц” от 2020 г. също носи приходи на Джордан. В документалната поредица от 7 части се разказва за легендарната кариера на златния олимпийски медалист със САЩ от Лос Анджелис 1984 и Барселона 1992 и за последната му година с Булс през 1998 г. Според бившият му съотборник в Чикаго Скоти Пипън, Джордан е награден с $10 млн. за участието си в лентата.
В добавка, Новобранец №1 в НБА през 1985 г. има и други бизнес начинания. Сред тях са и дял в американската професионална организация за автомобилни състезания “23XI Racing”, която се състезава в сериите НАСКАР. Има и период като инвеститор и специален съветник на компанията за спортни залози DraftKings.
Майкъл Джордан не си губи времето, макар че отдавна вече е окачил кецовете на пирона. Освен със своите бизнеси, идолът на поколения по целия свят има и хоби, което не оставя нито за миг и обича да практикува всеки ден. Най-добрият защитник в НБА през 1988 г. обожава голфа.
“Трябва да имам наистина основателна причина да не вадя стиковете си за голф. В днешно време това не е само спорт. Всъщност е терапевтично за мен и ако не изляза на игрището, се чувствам сякаш съм непълноценен”, разкрива бившият играч, който има 10 сезона като Най-добър реализатор в НБА.
Оказва, че Джордан има собствено игрище за голф. То е проектирано да отговаря на неговия стил и носи името „Кланицата”. Това разкрива пред сайта Golf.com голфърът Рики Фаулър.
