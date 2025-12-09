Офер Янай - пионерът в бизнеса със слънчева енергия в Израел, който се цели и в баскетболния връх на Европа

Собственикът на Апоел Тел Авив си е поставил амбициозни цели и няма намерение да жали средства, за да ги осъществи

През този сезон Евролигата е подвластна на още един израелски отбор след Макаби Тел Авив. Апоел Тел Авив направи гръмка селекция, след като спечели трофея в турнира Еврокъп през 2024/2025 и влезе с гръм и трясък в турнира на богатите. Воден от специалист като Димитрис Итудис, тимът от израелската столица, който играе домакинските си мачове от надпреварата в София, завоюва 6 успеха в първите си 8 мача в дебютната си година.

Амбициозната задача да изгради един успешен отбор и да помогне на европейския баскетбол да се развива в още по-правилна посока е поел собственикът на Апоел Тел Авив Офер Янай. Ето кой обаче е човекът, вкарал в една зала играчи като Василие Мицич, Илайджа Брайънт, Джонатан Мотли и Антонио Блекни:

Снимка: Yehuda Halickman

Началото

Роден е през 1975 г. в семейството на родители, които са били педагози, емигрирали от Тунис и Либия. Самите те са възпитали в него ценности като постоянство и упорит труд. Израства в град Явне, разположен в Централния окръг на Израел, редом до своите седем братя и сестри. Той е научил, че ограниченията не бива да определят потенциала.

„Никога не съм вярвал истински в себе си“, казва Офер. „Израснах в развиващ се град и в йешива (б.а. - еврейска образователна институция, поставяща си за цел изучаването на традиционни религиозни текстове), а след това и в армията. Винаги се сравнявах с „градските“ деца – въпреки че днес виждам как предизвикателствата на детството ми всъщност ми помогнаха да развия креативност и независимо мислене. И все пак, самочувствието ми спадна още повече, когато започнах да работя във високите технологии и балонът се спука. Компанията, към която се бях присъединил само половин година по-рано, затвори, оставяйки ме безработен.“

Бизнес

Снимка: Hapoel Tel Aviv BC

През 2012 г. Офер Янай основава една от най-големите търговски и промишлени компании за слънчева енергия “Nofar Energy”. Първоначално се сблъсква с бюрократични пречки при продажбата на слънчеви панели, но успява с движението на кибуците. Под негово ръководство фирмата се превръща в пионер във фотоволтаичната технология и развива пазара на плаващи системи в Израел.

„Това, което наистина обрече опита ми да работя с мошавимите, бяха правителствените регулации. Изведнъж ми хрумна, че вместо да работя с мошавимите, трябва да работя с кибуците, които са саморегулиращи се, тъй като се считат за продължение на правителствена агенция”, смята Офер.

През декември 2020 г. Nofar Energy провежда първично публично предлагане на акции на фондовата борса в Тел Авив, превръщайки се във второто по големина първично публично предлагане в Израел. Компанията се гордее с хиляди слънчеви и акумулиращи слънчеви проекти, които са свързани, готови за свързване, в процес на изграждане и предстоящо изграждане в седем държави, генерирайки над 3000 MW възобновяема енергия. Фирмата му към днешна дата е оценена на около $1 млрд.

С инициативата за кибуци – предприета без нито шекел в джоба му – до 2012 г., Офер Янай изведнъж успява да задържи 4% от производството на слънчева енергия в Израел. Той вече е реализирал 131 проекта в кибуци, включително 1000 системи със соларни панели на покриви, продавайки излишъка от енергия.

„Много страни намалиха зависимостта си от Китай след коронавируса и същото се случва с руското гориво в светлината на войната с Украйна. В резултат на това бяха създадени все повече бизнеси, които да задоволят търсенето на евтини слънчеви панели. Очаквам това да се разпространи и в Израел. Съхранението на енергия също се подобрява и става много по-ефективно. В крайна сметка енергийната индустрия се променя и вярвам, че скоро ще я видим базирана почти изцяло на възобновяема енергия”, смята Янай.

Личен живот

Янай следва съвета на своята майка - да продължава да учи и да се развива. Тези думи бизнесменът продължава да следва и до днес. Той ги предава и на своята 13-годишна дъщеря Шира, която отглежда сам и я насърчава да следва своя път в живота. Живее в Раанана, заедно със своето дете. Има издадена книга “Принцесата със златното сърце“, в която разказва за нея.

Други дейности

Снимка: Basketballsphere.com

Като успешен бизнесмен, Янай също допринася за обществото и участва в серия от филантропски начинания в различни области, включително образование, спорт, подпомагане на приемни семейства и др. По тази причина той създава своя фондация, която носи неговото име. Избран е от водещото израелско финансово списание “Calcalist” за един от 100-те най-влиятелни бизнесмени в Израел, както и за един от 50-те най-влиятелни евреи в света от списание “The Jerusalem Post”.

Баскетболът и Апоел Тел Авив

Снимка: Basketnews.com

50-годишният Янай е страстен фен на баскетбола още от дете. Негови герои са легенди като Майкъл Джордан, Карим Абдул-Джабар и Коби Брайънт, както и Леброн Джеймс. Самият той признава, че е искал като малък да бъде играч от НБА. Откакто поема Апоел, погледът му е насочен към върха на Европа.

„Искам да изградя клуб, който ще бъде на върха на Евролигата“, казва той преди време пред сайта BasketNews.com.

Toва не са просто думи. За кратко време Апоел Тел Авив се превърна в клуб с амбиции, постигайки много големи резултати. През миналия сезон “червено-белите” триумфираха за първи път в европейските клубни турнири, след като взеха златото в турнира Еврокъп. Заради войната между Израел и терористичната групировка “Хамаз”, Апоел домакинства в Самоков, в срещите си от втората по сила надпревара на Стария континент. Янай лично финансира полетите за хиляди фенове, които да го последват – мащабно начинание, което превръща неутралния терен в предимство.

“Беше доста хубава инициатива“, спомня си той. „Играчите донесоха много радост на хората в Израел по време на много труден период.“

През втората си година като собственик – и първата като активен, практичен лидер – Янай е направил повече от това да изгради печеливш екип. Неговата перспектива е смела, често противоречива и никога не е лишена от амбиция.

„След пет години Апоел би трябвало да струва 1.5 млрд. евро“, казва той уверено. „Ако не е така, значи правим нещо нередно.“

Собственикът на Апоел планира разширяване на “Менора Мивтахим Арена” с капацитет до 20 000 зрители. Офер иска Тел Авив да бъде домакин и на Финалната четворка в Евролигата в бъдеще.

