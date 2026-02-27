КЕВР потвърди цената на природния газ за март

Как се промениха цените на електроенергията и газа в Европа?

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро за мегаватчас, предава БНР. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издаден лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. От регулатора обясняват, че увеличението е под 1%, но в сравнение със същия месец на миналата година цената е с 27% по-ниска.

Как се промениха цените на електроенергията и газа в Европа?

Цените на електроенергията и природния газ за домакинствата в ЕС остават по-високи от нивата, наблюдавани преди руската инвазия в Украйна. Въпреки периодите на остра енергийна криза, от 2026 г. насам цените до голяма степен се стабилизираха. Руската инвазия, започнала през февруари 2022 г., навлезе в петата си година, като през тези четири години енергийният пазар в Европа бе силно засегнат.

Според данни на Европейския съвет, делът на Русия в газовите доставки по тръбопроводи за ЕС е спаднал драстично — от около 40% през 2021 г. до около 6% през 2025 г. Това се случи след началото на войната, наложените санкции и ембаргота, както и усилията на ЕС за диверсификация на енергийните източници. Преди инвазията пазарът на енергия вече е бил нестабилен, но войната засили напрежението. През последните две години обаче цените в ЕС се стабилизираха, предава Еuronews.

Някои столици отбелязаха особено рязко покачване: Вилнюс (102%), Букурещ (88%), Берн (86%), Киев (77%), Амстердам (75%), Рига (74%), Брюксел (67%) и Лондон (64%). Единствено Копенхаген (-16%) и Будапеща (-8%) регистрираха спад. Сред петте най-големи икономики Лондон и Рим показаха значителен ръст, докато Мадрид и Берлин отбелязаха минимален, а Париж остана под средното за ЕС. Експерти от IEECP посочват, че структурата на енергийния микс играе ключова роля — страни с висок дял на възобновяеми източници, като Испания и Скандинавските държави, се влияят по-малко от нестабилността на цените на изкопаемите горива.

