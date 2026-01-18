5 начина да съживите лаптопа си

Ето какво да направите, когато компютърът ви се повреди

Ако сте от хората, които се изключват от лаптопа си само когато заспят, тогава дори най-безобидната повреда на компютъра ви може да се превърне в истински кошмар. Въпреки това, за повечето дребни проблеми често има много прости решения, които ще „върнат лаптопа към живот“ за кратко време.

За да отстраните неизправности на лаптоп, който не се включва, първо трябва да определите какъв е проблемът. Ето защо е необходимо да започнете от най-вероятните причини, тези, които са най-лесни за отстраняване, и след това да преминете към по-трудните, с които това ръководство ще ви помогне.

АДАПТЕР

Както при други устройства, когато лаптопът не реагира на натискане на бутона "Захранване", проверете дали адаптерът му е свързан към захранването (разбира се, ако знаете, че батерията е била към края на заряда или е била напълно разредена по време на предишната употреба).

Също така, много адаптери за лаптопи и телефони днес изглеждат доста сходни. Ако батерията е изтощена и адаптерът не е с правилното напрежение и ампераж, лаптопът няма да работи. Ако обаче индикаторът за захранване на компютъра свети, захранването вероятно работи, пише Smartlife.

СЪВЕТ: Ако компютърът ви често е в движение, вземете си преносимо зарядно устройство, т.е. "power bank" за вашия лаптоп.

ЕКРАН

Ако екранът на компютъра е черен и използвате друг монитор, изключете го, за да видите дали работният плот се появява на екрана на лаптопа.

Ако ситуацията все още е непроменена, опитайте да използвате функционалните клавиши за яркост на екрана, за да увеличите яркостта му. Можете също да опитате да включите друг външен монитор и да използвате различен видео порт, за да проверите дали проблемът е само в екрана на лаптопа или може би във външния монитор или видео портовете.

СЪВЕТ: Ако екранът на лаптопа или външният(ите) монитор(и) не показват изображението на работния плот, а компютърът работи, проблемът най-вероятно е с графичния адаптер на компютъра. А това вече е работа за експерти и оторизиран сервиз.

ПРЕГРЯВАНЕ

Проверете дали всички охлаждащи отвори на устройството са чисти. Съвременните преносими компютри са оборудвани със специални защитни схеми за прекъсване на захранването, ако някой от компонентите прегрее.

Прегряването може да възникне по няколко причини, най-често ако лаптопът се държи на възглавница или диван по време на употреба или върху повърхност, която блокира вентилационните отвори. Ето защо то трябва да се избягва.

СЪВЕТ: Редовно почиствайте вентилационните отвори на лаптопа, защото коса, прах и различни малки отпадъци могат да причинят прегряване.

Преди да стартирате компютъра, отстранете всички външни носители или проверете дали са отстранени. Ако сте натиснали бутона за захранване и сте забравили USB или DVD устройството в компютъра, това може да причини проблем при стартирането му.

"ЗВУКОВИ СИГНАЛИ"

Когато един от компонентите на дънната платка се повреди, компютърът може да започне да издава звукови сигнали („бипкания“). Техният номер представлява код, който помага за идентифициране на дефектния компонент.

Значението на тези кодове трябва да може да се провери на уебсайта на производителя на лаптопа. Може да е всичко - от проблеми с паметта и графичната карта, до проблеми с процесора и т.н.

БАТЕРИЯ

Ако е възможно и/или знаете как да го направите, извадете батерията на компютъра и изключете адаптера. След около 30 секунди свържете отново адаптера, изчакайте 30 секунди и след това включете компютъра.

Ако лаптопът се стартира, изключете го отново и поставете отново батерията, за да потвърдите дали проблемът е в лаптопа. Ако не се включи, батерията вероятно е дефектна и ще трябва да бъде сменена.

Ако лаптопът ви внезапно се изключи, докато сте го използвали, това може да е знак, че е имало някакъв вид токов удар, който е накарал вградения механизъм за безопасност да изключи захранването. Това е система за защита на чувствителни компоненти от претоварване.

