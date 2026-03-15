×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
103.86 $/барел
Bitcoin
$71,757.6
Последвайте ни
Свят Тунели, които могат да поберат 50 000 души, са скрити под този хърватски град

bTV Бизнес екип

Всички негови жители могат да се скрият в луксозния подземен район

Пула, най-големият град в Истрия, е красив във всяко едно отношение, а част от специалната му красота се крие във факта, че е град с безброй лица. Най-известен е с римското си наследство, предимно с Арената, шестият по големина римски амфитеатър в света, но и с редица други впечатляващи свидетели на този славен период. Градът радва и с красивите си плажове, както и с осветените от светлина кранове на Уляник, които са се превърнали в един от разпознаваемите му символи.

Но Пула крие интересни истории под повърхността си.

Тунелите в Пула са имали изключително военно и стратегическо значение за града по онова време.

Началото на тунелите и укритията в Пула датира от периода непосредствено преди избухването на Първата световна война. По това време Пула е била главното военно пристанище и важен бастион на флота на Австро-Унгарската монархия. Военната и стратегическа роля на Пула е била изключително важна, което изобщо не е изненадващо.

Именно затова е било обърнато голямо внимание на отбраната на града. Системата за защита се е състояла от множество укрепления и позиции, които са били разположени по протежение на брега на Истрия и са наблюдавали зорко всички подходи към Пула, пише N1.

Започна изграждането на тунелния комплекс

Животът обаче не е спрял дори в самия град, където освен цивилното население, са живели и голям брой войници, както е посочено на страниците на Историческия и морски музей на Истрия. Именно затова австро-унгарските власти започват изграждането на обширна тунелна система под хълмовете на Пула преди войната, но и по време на военните години.

Тунелите са били предназначени като убежища в случай на въздушни нападения и са били важна част от отбранителната инфраструктура на града.

Тунелният комплекс се състоеше от множество галерии и проходи, в които, наред с други неща, се съхраняваха боеприпаси. Както е посочено на уебсайта на музея, нито един хълм на Пула във вътрешното градско ядро ​​не е бил пощаден от пробиване и копаене. Така е създадена разклонена мрежа от подземни тунели и укрития, най-големите от които са под хълма Монте Заро и в подножието на Кащела и Монте Гира.

Централният градски хълм с замъка

На този централен градски хълм се е намирал, и все още се намира днес, Кастелът - първоначално венецианска крепост, използвана от австрийците като склад, казарма, наблюдателен пункт и затвор.

Във вътрешността му, дълбоко в недрата на хълма, са били устроени подземни помещения. Там е имало дори две тунелни убежища - едното е било разположено непосредствено под крепостта на върха на хълма, а другото в подножието му. Последното е свързвало части от най-тесния градски център и се е простирало на около 400 метра дължина.

Има четири входа към тунелния комплекс

Към този подземен комплекс има четири входа, а коридорите му се събират в една централна точка. Входовете са проектирани така, че да позволяват постоянен поток на въздух през подземните проходи, което поддържа сравнително равномерна температура.

В зависимост от сезона, температурата варира между 14 и 18 градуса по Целзий. Коридорите са широки от три до шест метра, а височината им достига около два метра и половина. В тях биха могли да намерят подслон приблизително шест хиляди души.

Почти цялото население на града се побира под земята

Краят на войната обаче не бележи края на живота на тунелите в Пула. Те продължиха да бъдат използвани от италианските власти, които допълнително ги модифицираха и разшириха, а с течение на времето бяха построени и атомни убежища.

След всички тези интервенции капацитетът на метрото в Пула нарасна значително. Смята се, че то би могло да приюти поне петдесет хиляди души - около шест хиляди в новите атомни убежища и още приблизително четиридесет и пет хиляди в тунелите. Казано по-просто, почти целият град би могъл да намери подслон там.

Място с разнообразни събития и възможности за тези, които искат да научат повече

Днес това метро има съвсем различна роля. Тунелите Зерощрасе в Пула не само свидетелстват за богатата и многопластова история на града, но са се превърнали и в пространство, където се провеждат различни манифестации и културни събития. Там дори най-любопитните посетители могат да намерят много интересна информация и да преживеят Пула от съвсем нова перспектива.

А именно, в гореспоменатия Кащела има две институции, където знанията могат да бъдат допълнително разширени. Това са Историческият и морски музей на Истрия, който включва Fort Center Pula - посетителски център, който запознава посетителите с укрепителната система на Пула, от която самата сграда е била част.

Посетителите могат да научат всичко за тази система чрез мултимедийна изложба, която показва мрежата от укрепления, включваща около 28 крепости и най-малко 200 различни военни съоръжения.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата