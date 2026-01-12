iOS 27: 7 нови функции, които Apple може да въведе

Какво може да очакваме през тази година?

Следващата голяма софтуерна актуализация за iPhone ще бъде представена след по-малко от шест месеца, на конференцията WWDC през юни. Според слуховете досега, iOS 27 може да донесе редица значителни иновации.

Apple Health+

Снимка: Getty Images / iStock

Bloomberg от години съобщава, че Apple разработва здравна услуга, задвижвана от изкуствен интелект, наречена Apple Health+. Услугата ще разшири съществуващото приложение Health с персонализирани съвети, проследяване на храната, образователни видеоклипове и допълнителни инструменти. Целта е Health+ активно да помага на потребителите да постигнат своите цели за здраве и фитнес, с ясни насоки и отчетност. Възможна е и тясна интеграция с Apple Fitness+ или дори сливане в една услуга.

Разширена многозадачност за iPhone Fold

Първият сгъваем iPhone ще бъде пуснат на пазара през септември, а iOS 27 може да донесе специални оптимизации за новия формат. Очакват се подобрени възможности за многозадачност, потенциално ексклузивни за iPhone Fold. Споменава се система за прозорци, подобна на тази в iPadOS 26, което е логично, тъй като сгъваемият iPhone Fold ще бъде много подобен на устройствата iPad mini.

Визуален редизайн на Siri

Siri вече е готова да получи основни функционални подобрения, базирани на LLM архитектурата в iOS 26.4, включително функции, обявени в iOS 18. След това iOS 27 може да донесе и визуален редизайн на асистента. По този начин Apple ще раздели техническите промени и обновяването на дизайна, оставяйки място за допълнително усъвършенстване, преди да представи изцяло новата Siri.

Нов инструмент с изкуствен интелект за уеб търсене

Apple работи върху уеб търсене, задвижвано от изкуствен интелект, в iOS 27. Подробностите са ограничени в момента, особено предвид споразумението на Apple с Google за търсене в Safari. Смята се, че това подобрение може да бъде внедрено чрез версия на системата Spotlight, задвижвана от изкуствен интелект, която би получила значително по-интелигентни възможности за уеб търсене.

Подобрения в колекциите в приложението "Снимки"

Приложението „Снимки“ вече претърпя големи промени през последните години, но Apple очевидно планира допълнителни подобрения. Изтекъл по-рано фрагмент от код разкри препратки към подобрени колекции, планирани за iOS 27. Въпреки че все още не е ясно колко обширни ще бъдат промените, очакват се допълнителни подобрения в организацията на съдържанието, с надеждата, че „Споделените албуми“ ще придобият по-модерен подход.

Нова система за сдвояване на AirPods

Вътрешните версии на iOS 26 намекнаха за бъдещи подобрения в iOS 27, включително нова система за сдвояване на AirPods. Въпреки че съществуващата система вече е много проста и надеждна, Apple очевидно вижда място за допълнителни подобрения в потребителското изживяване.

Преработено приложение Календар

Снимка: Shutterstock

Марк Гурман от Bloomberg съобщи, че Apple работи по основен редизайн на приложението Календар, което първоначално е било планирано по-рано, но е било отложено за iOS 27 и macOS 27. Приложението Календар рядко се променя, така че се очаква основно обновяване на функционалността и външния вид.

Бонус: Достъп до Snow Leopard

Въпреки че не е нова функция в традиционния смисъл, заслужава да се отбележи, че iOS 27 е описана като актуализация със силен фокус върху корекции на грешки и подобрения в производителността. Този подход напомня на известния Snow Leopard, който беше запомнен със своята стабилност и качество.

Ако Apple наистина успее значително да подобри сигурността и плавността на системата, това би могло да се окаже едно от най-големите предимства на iOS 27, пише 9to5Mac.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN