Топ 5 най-скъпо продадени автомобили на търг в света

Рекордни продажби показват как редки модели на Ferrari и Mercedes се превръщат в инвестиции за милиони

Пазарът на премиум автомобили отдавна надхвърля рамките на стандартната автомобилна индустрия. Докато много автомобили от премиум сегмента струват десетки хиляди долари, най-редките и исторически значими модели могат да достигнат цени, съпоставими с луксозни имоти или произведения на изкуството. Комбинацията от изключителен дизайн, технологични иновации, състезателна история и ограничено производство превръща някои автомобили в обекти на глобална инвестиционна конкуренция.

Анализът на най-скъпите автомобилни търгове показва, че стойността на подобни модели се определя не само от техническите им характеристики, но и от тяхната рядкост и историческа значимост. Ето кои са петте автомобила, продадени на най-висока цена на търг в света.

1. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe (1955) за 142 млн. долара

Най-скъпият автомобил, продаван някога на търг, е Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe от 1955 г., който достига цена от 142 милиона долара при продажба през май 2022 г. Сделката е организирана от аукционната къща RM Sotheby’s.

Автомобилът е изключително рядък, тъй като са произведени само два прототипа. Той носи името на своя създател, главния инженер на Mercedes Рудолф Уленхаут, и е базиран на легендарния състезателен модел W196 R, с който Хуан Мануел Фанджо печели две световни титли във Формула 1. С увеличен 3-литров двигател и максимална скорост около 290 километра в час автомобилът се смята за едно от най-впечатляващите инженерни постижения на своето време.

2. Mercedes-Benz W196 (1954) за 53,9 млн. долара

Второто място в класацията заема Mercedes-Benz W196 Streamliner от 1954 г., продаден за 53,9 милиона долара през февруари 2025 г.

Това е единственият от четири произведени автомобила с подобна аеродинамична каросерия, който някога е бил предложен на частен колекционер. Колата има значима състезателна история. С нея Хуан Мануел Фанджо печели Гран при на Буенос Айрес през 1955 г., а сър Стърлинг Мос записва най-бързата обиколка на Монца същата година. След края на състезателната си кариера автомобилът остава в музейна колекция близо шест десетилетия.

3. Ferrari 250 GTO by Scaglietti (1962) за 51,7 млн. долара

Ferrari 250 GTO от 1962 г., произведен от емблематичаната италианска компания за производство на каросерии Scaglietti, заема третото място със стойност от 51,7 милиона долара при продажба през ноември 2023 г.

Моделът е единственият GTO Tipo, използван за състезания официално от историческия за Италия тим Scuderia Ferrari. Автомобилът печели призови места в генералното класиране на състезанието Nürburgring 1000 километра през 1962 г. Същата година той участва и в легендарното състезание с продължителност от 24 часа на Льо Ман.

4. Ferrari 250 GTO (1962) за 48,4 млн. долара

Четвъртото място също принадлежи на Ferrari 250 GTO, продаден за 48,4 милиона долара през 2018 г.

Това е третият произведен автомобил от общо 36 екземпляра. Моделът е сред четирите, които по-късно получават обновената каросерия Series II от Scaglietti. В началото на кариерата си автомобилът е тестван от световния шампион във Формула 1 Фил Хил за състезанието Targa Florio, където впоследствие печели два пъти. Колата също допринася за победата на Ferrari в Международния GT шампионат през 1964 г.

5. Ferrari 250 GTO (1962) за 38,1 млн. долара

Петото място в класацията заема друг екземпляр на Ferrari 250 GTO, продаден за 38,1 милиона долара през 2014 г.

Автомобилът е бил собственост на едно семейство почти 50 години преди продажбата. Това е деветнадесетият произведен модел от серията и завършва втори в легендарното състезание Tour de France Automobile през 1962 г., което е с общо разстояние от над 5 500 километра. По-късно колата преминава през пълна фабрична реставрация и участва в редица състезания по планинско изкачване.

Инвестиционна стойност

Пазарът на класически автомобили продължава да привлича интереса на колекционери и инвеститори по света. Ограниченото производство, състезателната история и връзката с легендарни пилоти правят подобни модели изключително ценни активи.

Рекордната продажба на Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe показва, че в най-високия сегмент автомобилите вече се разглеждат не само като символ на престиж, но и като дългосрочна инвестиция, способна да достигне стойности, съпоставими с най-скъпите произведения на изкуството.