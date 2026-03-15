Летището, което не е загубило нито един куфар от 32 години

Загубата на багаж е неудобство, което много пътници са изпитвали, но въпреки това има едно летище в света, което не е регистрирало нито един подобен случай. Въпреки че може да звучи невъзможно, има летище, където пътниците никога не са се сблъсквали с попълване на формуляри и несигурност, че няма да си получат багажа обратно.

Става дума за международното летище Кансай в Осака, Япония, което е известно с това, че не е регистрирало нито един случай на изгубен багаж през 32-те години на експлоатация, пише The Economic Times.

В пиковите часове летището може да обработи до 30 000 броя регистриран багаж на ден. Служителите сортират куфарите по дестинация, поставят ги на конвейерна лента и ги проследяват със сензори. Те също така редовно обикалят района, за да проверят за паднали или заседнали предмети.

Летището, известно със своята ефективност и организация, е спечелило доверие сред пътниците и защото дръжките на куфарите на конвейерната лента вече са обърнати към пътниците при пристигането им. След като самолетът кацне, персоналът ръчно изправя багажа, преди да го постави на конвейерната лента.

В допълнение към доверието на пътниците, японското летище вече е спечелило няколко титли. През 2024 г. то получи наградата за най-добро летище в света в категорията за доставка на багаж за осми път на Световните награди за летища.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN