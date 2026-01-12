Това са най-следваните профили в Instagram

Кой командва най-голямата аудитория в приложението в момента?

Социалната мрежa Instagram се е превърнала в крайната мярка за глобално влияние, където броят на последователите отразява достигане, уместност и култура. От световно известни атлети и музиканти до развлекателни икони и самата платформа, eто кои са 10-те най-следвани акаунта в Instagram, показващи кой командва най-голямата аудитория в приложението в момента и колко масивни са техните дигитални отпечатъци:

1. Instagram - 698 млн. последователи

Официален профил на Instagram няма аналог по фенове. Затова помага фактът, че той е активен от 2012 г., около година след старта на платформата. По онова време социалната мрежа има около 10 млн. активни потребители месечно, което не прави особено впечатление с днешните 2 млрд. Всъщност, успехът му се дължи на комбинация от съдържание, обхващащо актуализации, базирани на платформата, обещаващи творци, тематични публикации, постове, одобрени от известни личности и инфлуенсъри, както и добрите старомодни мемета.

Снимка: instagram.com/khloekardashian/

Въпреки че не е най-следваният акаунт, Кристиано Роналдо със сигурност е най-следваният потребител. Португалската суперзвезда рядко публикува лично съдържание в своя профил, но пък има доста такива спонсорски постове, свързани с марки като “Nike”, “Herbalife”, “Clear” и неговата собствена “CR7”, както и такива от тренировъчни сесии. Футболистът на Ал-Насър си сътрудничи и с някои от най-популярните имена в интернет, което му печели още повече фенове. В края на 2024 г. той пусна видео с ютубъра MrBeast, което събира повече от 15 млн. гледания.

3. Лионел Меси – 511 млн. последователи

Вторият най-следван човек в Instagram e друг обичан футболист. Подобно на своя колега, Лионел Меси може и да е далече от Европа, но се стреми да не оставя почитателите си да скучаят онлайн. Играчът на Интер Маями редовно споделя с тях моменти от тренировките и мачове си, както и рекламни снимки и видеа, свързани с “Adidas”, “Pepsi”, “Lay's”, “Gatorade”, “Mastercard”, “Budweiser”, “Huawei” и др. От време на време аржентинецът отваря вратите и на личния си живот. Меси обикновено използва родния си език, за да публикува в социалната мрежа, но включва и преводи на английски език, за да може съдържанието да бъде по-достъпно.

Снимка: Instagram

Селена Гомес е повече от това, което си мислите. Независимо дали я познавате с музиката, актьорството, козметичната й марка, застъпничеството за психичното здраве или друга благотворителна дейност, носителката на приза “Жена на годината” на списание “Billboard” през 2017 г. покрива всички критерии. Нейният Instagram отразява всичко това. Един ден може да видите фотосесия за лъскаво списание, кадри от интервю или такива от последната й пресконференция. На следващия ден това може да е клип зад кулисите на нейния бизнес с гримове “Rare Beauty” или откровени кадри със семейството й.

Снимка: Reuters

Тази дама има доста занимания, сред които светска личност, инфлуенсър и бизнесдама. За разлика от Гомес, популярността на Кайли често произтича от противоречия, а не от работата ѝ. Това не е изненада за член на семейство Кардашиян-Дженър, но профилът й е популярен по една причина - тя продава начин на живот. Самата Кайли има своя собствена линия - “Kylie Cosmetics”, а освен това, си партнира с “Adidas”, “Calvin Klein”, “Puma” и “Dolce & Gabbana” и често показва това в своя профил. Това е чудесна стратегия, която държи нейния бизнес, семейство и лична марка в светлината на прожекторите.

Хората обичат Скалата, както го наричат. Дуейн Джонсън се прочу като част от Световната федерация по кеч, събирайки тълпите всяка седмица край ринговете. Само че това не му бе достатъчно и той се потопи и в света на шоубизнеса, превръщайки се в звезда от киното, познат ни с роли в хитове като “Кралят на скорпионите”, “Джуманджи” и “Бързи и яростни”. Публиката просто не може да се насити на неговата харизматична, остроумна енергия. Този чар е в основата на холивудската му кариера, радвайки зрителите с добре насочени реплики или повдигане на вежди. В Instagram Скалата обича да споделя за своите тренировки, работните си ангажименти, церемонии по награждаване и др. Той отделя време на хората, които са важни за него, което просто ги кара да го обичат повече.

Снимка: Getty Images

Популярността на Ариана Гранде е ненадмината. Тя е поп звезда, разбира се, тя също така завладя света с филма “Wicked”, върши и благотворителна дейност, а освен това, основа и собствена линия гримове - “REM Beauty”. Тази американска певица и актриса не спира да радва своите почитатели в социалните мрежи с видеа от лентата. Снимките на носителката на две награди “Грами” са сред най-харесваните в мрежата и имат повече от милион на публикация. С две думи: на Ариана Гранде не е нужно много, за да създаде истински фурор.

8. Ким Кардашиян - 354 млн. последователи

Мислите, че Кайли Дженър обича провокацията, но това в още по-голяма степен важи за Ким Кардашиян. Тя е олицетворение на думата „инфлуенсър“, както и да изберете да използвате този термин. Начинът, по който тя упражнява това влияние, я прави една от най-следваните личности в света на Instagram. Няма значение дали публикува страховити костюми за Хелоуин, рекламира колаборацията си с “Beats” или стимулира продажбите за марката си оформящо бельо “Skims”, Ким грабва вниманието, независимо от мнението ви. Фактът, че е поддържала тази популярност по време и след телевизионния период на „Кардашиян“, е доказателство за издръжливостта на Ким Кей.

Снимка: Getty Images

Тя истинска икона в музикалния бранш. Бионсе е американска певица, автор на песни и продуцент. 44-годишната дама се занимава още с благотворителност и бизнес начинания. Лице е на марки като “Pepsi”, “L'Oreal” , “H&M” и “Adidas”, а известността й в социалните мрежи е на същото високо ниво, подобно на всичко, с което се захване. Във фийда й се намират подбрана колекция от автопортрети, професионални фотосесии, промоционални материали и спонтанни снимки.

Снимка: Getty Images

Ако имаше класация за “Мис Провокация”, Клои Кардашиян със сигурност щеше да бъде на едно от челните места в нея. Американската реалити звезда често приковава погледите в Instagram, където публикува снимки със семейството си, както и моменти от фотосесии и работни дейности. Eдна от звездите на “Животът на Кардашиян” е сред имената, свързани с брандове като “Nurtec ODT”, “Dose & Co”, “Bulgari” и “Christofle”. Самата тя също разработва марка за облекло и деним, която носи името “Good American”.

Снимка: Getty Images

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN