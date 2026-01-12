Най-добрите сгъваеми телефони за 2025 г.

Ако сте готови да се откажете от традиционният дисплей, ето кой модел да изберете

Най-добрите сгъваеми телефони? Това може да буди смях у много хора, които смятат, че сгъваемите телефони са демоде и принадлежат в 2000 година. Според Wired обаче те са доста полезни. И да, сега има много видове, така че имате опции за избор. Сгъваемите телефони са еволюция на традиционния стъклен панел с един екран, който всички използваме от близо две десетилетия и може би дори ще видим сгъваем iPhone в бъдеще. Eто кои са най-добрите сгъваеми телефони, които може да си купите през 2025 г.

Motorola Razr Ultra (2025) - Най-добрият телефон с разгъваемо дъно

Снимка: Motorola

Според изданието, това е най-модерният смартфон днес. Можете да го закупите с Alcantara, с гръб от устойчиво добита дървесина, вдъхновено от кожа покритие или сатенен вид – всички изглеждат и се усещат фантастично. Освен това е и по-здрав – Motorola е подобрила издръжливостта на телефона с IP48 рейтинг за известна защита от прах, панта, подсилена с титан, и Gorilla Glass Ceramic за по-здрави дисплеи.

4-инчовият OLED екран отпред ви позволява да добавяте повече съдържание от всякога, като например множество панели с джаджи, така че не е нужно да отваряте телефона толкова често. След като го направите обаче, ще се насладите на супер ярък и цветен 7-инчов AMOLED екран. Всички най-добри спецификации са тук, от мощния чипсет Snapdragon 8 Elite, който да захранва всички ваши приложения и игри, до 512 GB място за съхранение, ако имате нужда от много място. Батерията с капацитет 4700 mAh е по-добра от предишните версии, но все пак ще издържи само цял ден при средна употреба. Поне има бързо зареждане, кабелно или безжично.

Снимка: Motorola

50-мегапикселовата основна камера осигурява хубави снимки, заедно с надеждния 50-мегапикселов ултраширок обектив, и макар че това е най-добрата система от камери, създадена от Motorola, дори по-добра от новия Galaxy Z Flip7, тя все още не е толкова добра, колкото моноблок телефоните от Google и Apple.

Ще чуете много за AI функциите на Motorola в този телефон – дори има специален бутон „AI“, но накратко повечето от тези функции не са много полезни. „Pay Attention“ е единствената, която би била полезна поради естеството на работата си, и тя започва запис с транскрипции в реално време и AI резюме в края, но повечето флагмански телефони могат да правят това в наши дни. Не го купувайте заради Moto AI, купете го, защото е страхотно готин Razr.

Специфики:

Външен дисплей: 4-инчов, 165-Hz LTPO, pOLED

Вътрешен дисплей: 7-инчов, 165-Hz LTPO, AMOLED

Процесор и RAM памет: Snapdragon 8 Elite с 16 GB RAM

Памет: 512 GB или 1 TB

Батерия: 4700 mAh

Камери: 50-MP основна камера, 50-MP ултраширокоъгълна, 50-MP селфи камера

Актуализации (от датата на производство): Три актуализации на операционната система, 4 години актуализации на сигурността

Екстри: 68-ватово кабелно зареждане, 30-ватово безжично зареждане, IP48, отключване с пръстов отпечатък, Gorilla Glass Ceramic, заснемане на видео с Dolby Vision

Galaxy Z Fold7 - Най-добрият сгъваем телефон

Снимка: Samsung

Samsung направи някои така необходими промени в Galaxy Z Fold7 в сравнение с предшествениците си. Той е значително по-лек - тежи дори по-малко от iPhone 17 Pro Max - и фантастично тънък, само 8,9 мм сгънат и 4,2 мм разгънат (за сравнение, съответните размери на Fold6 са 12,1 мм и 5,6 мм). Телефонът е по-широк, което означава, че като цяло е по-приятен за писане и използване, независимо дали става въпрос за 6,5-инчовия преден екран или 8-инчовия вътрешен дисплей.

Системата от камери също е подобрена, за да имитира Galaxy S25 Ultra, с 200-мегапикселова основна камера, която предоставя ясни снимки, независимо от времето на деня. За съжаление, макар че получавате 3X оптична камера, тук няма допълнителна 5X телеобективна камера, така че моноблокът S25 Ultra все пак предлага по-богато изживяване с камерата. Няма поддръжка за S Pen на Galaxy Z Fold7, което може да разстрои някои потребители на стилуси. По-досадното е, че размерът на батерията е непроменен и едва издържах цял ден със средна употреба.

Има някои нови подобрения в многозадачността, като например режимът на скрит прозорец, който ви позволява да разделите екрана на две приложения и да скриете едното отстрани, готово за достъп, когато ви е необходимо. Ще трябва обаче да поиграете с настройките, за да получите нещата по начина, по който искате. Например, двупанелният изглед на Gmail не се показва по подразбиране – първо трябва да коригирате настройките за мащабиране на екрана на телефона.

Специфики:

Външен дисплей: 6,5 инча, 120-Hz LTPO, Dynamic AMOLED 2X

Вътрешен дисплей: 8 инча, 120-Hz LTPO, Dynamic AMOLED 2X

Процесор и RAM памет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 12 GB RAM

Памет: 256, 512 GB или 1 TB

Батерия: 4400 mAh

Камери: 200-MP основна камера, 10-MP телеобектив (3X оптичен), 12-MP ултраширокоъгълна камера, 10-MP външна селфи камера, 10-MP вътрешна селфи камера

Актуализации (от датата на производство): 7 години актуализации на софтуера

Екстри: Qi2 Ready безжично зареждане, IPX8, отключване с пръстов отпечатък, Gorilla Glass Ceramic 2, Gorilla Glass Victus 2

Motorola Razr (2025) - Най-добрият бюджетен сгъваем телефон

Снимка: Motorola

Ако искате да изпробвате сгъваемите телефони, няма по-добър вариант от Razr 2025. Шокиращо е, че този сгъваем телефон струва само 700 долара (често 600 долара по време на големи разпродажби). Той има същата панта, подсилена с титан, като Ultra и степен на защита от прах и вода IP48, и макар останалите му спецификации да не са от флагманския клас, по-специално чипсетът MediaTek Dimensity 7400X, той все още не се усеща кой знае колко по-различен от Ultra. Капацитетът на батерията е малко по-малък, но все пак можете да го използвате цял ден; има солидните 256 GB памет, а екраните са подобно ярки, остри и цветни, макар че са малко по-малки.

Изключение правят камерите. Снимките, които може да направите с този телефон са хубави, но той се затруднява в сцени с висок контраст с твърде много сенчести области или преекспонирани светли зони. Може да изглежда малко преостър, а цветовете не са толкова точни, колкото на Razr Ultra. Ултраширокоъгълната камера не е толкова добра, а качеството на видеото също страда значително, особено при слаба светлина.

Все пак получавате възхитително проектиран сгъваем телефон на разумна цена, а най-доброто подобрение тук е, че производителността вече не е накъсана, както при предишните Razr-и.

Специфики:

Външен дисплей: 3,6-инчов, 90-Hz LTPS, pOLED

Вътрешен дисплей: 6,9-инчов, 120-Hz LTPO, AMOLED

Процесор и RAM памет: MediaTek Dimensity 7400X с 8 GB RAM

Памет: 256 GB

Батерия: 4500 mAh

Камери: 50-MP основна камера, 13-MP ултраширокоъгълна, 32-MP селфи камера

Актуализации (от датата на производство): Три надстройки на Android OS и 4 години актуализации за сигурност

Екстри: 30-ватово кабелно зареждане, 15-ватово Qi безжично зареждане, IP48, сензор за пръстови отпечатъци

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN