Всички нови функции на iOS 26.4, за които потребителите на iPhone трябва да знаят

Apple най-накрая пусна последната си актуализация на iOS, която донесе над дузина нови функции и подобрения за милиони потребители на iPhone и iPad по целия свят. Новият iOS 26.4 е наличен за всички телефони от iPhone 11 нататък и повечето iPad-и след 2018 г., като води до промени в Apple Music, Podcast и TV, без дори да споменава осем чисто нови емоджита.

Някои от тези нови подобрения ще използват изкуствен интелект, за да подобрят потребителското изживяване, като клиентите на Apple дори ще могат да се възползват от нова функция за разпознаване на офлайн музика, която работи подобно на Shazam.

Въпреки че емоджитата вероятно ще се възползват максимално от новите функции на актуализираната операционна система, потребителите могат да очакват и редица подобрения, които ще направят технологията им по-достъпна и лесна за използване.

Ново управление на плейлисти в Apple Music

Най-големите промени, които идват с новата iOS, засягат Apple Music, включително въвеждането на новия Playlist Underground, който използва изкуствен интелект, за да генерира цял плейлист за вас въз основа на кратко описание. Тази функция ще се присъедини към по-завладяващото оформление в приложението, като плейлистите и албумите ще получат фон на цял екран, за да се подобри визуалното изживяване на потребителите, докато използват Apple Music.

Потребителите ще могат да персонализират музикалните си вкусове още повече, като Apple също така пуска джаджа Ambient Music, така че да можете да добавяте курирани плейлисти за сън, упражнения и благополучие към началния си екран. Наред с новата функция „Концерти“, която ви предупреждава за участия на музиканти, които обичате да слушате, Apple Music ще получи и по-добра функционалност за препоръки, за да помогне на хората да намерят нови изпълнители, които може да им харесат, пише Unilad.

И ако просто не могат да си спомнят името на някоя песен, която слушат, клиентите на Apple вече ще могат да използват и офлайн функция, подобна на Shazam, за да проследят тази мелодия.

Видеоклипове на любимите ви подкасти

Друга важна функция, която идва за аудиофилите, е подобно визуално подобрение на Apple Podcasts, което добавя функция, позната на много потребители на Spotify. Apple официално се присъединява към тълпата и вече ще позволява на феновете на подкасти да гледат любимите си предавания в приложението, където преди беше достъпна само аудио версия.

Всеки слушател на подкасти ще може да активира тази функция за всяко от своите предавания, които също записват видео, с възможност да обърне устройството си хоризонтално за опция за гледане на цял екран.

Осем нови емоджита

За тези от нас, които използват емоджита като заместител на думи, а понякога и на цели изречения, една от най-важните части на актуализацията са осемте чисто нови емоджита, които се въвеждат с iOS 26.4.

Те са:

Балетни танцьори

Изкривено лице

Боен облак

Космати същества

Свлачище

Косатка

Тромбон

Сандък със съкровища

Малки промени в Apple News и Apple TV

Подобрения са направени и в две други основни приложения, като Apple TV получава нова функция „Genius Browse“, която ви препоръчва нови предавания за гледане въз основа на историята ви на гледане. Междувременно Apple News ще предлага повече опции за начин на живот, като емисията с храни е подобрена с лесно преобразуване на мерни единици и хранителна информация, за да помогне на потребителите да вземат здравословно информирани решения по време на хранене.

Приложението за новини ще предлага и повече местни новини от САЩ, както и най-новата информация за F1, от състезания до статистика на пилотите.

Повече функции за достъпност

Клиентите на Apple, които обичат да персонализират своето изживяване, също получават повече подобрения в новата операционна система, с три основни промени в достъпността за потребителите. Хората, които гледат видеоклипове в YouTube или телевизионни предавания и филми, ще забележат нови настройки за субтитрите под любимите си медии. Това ще позволи на потребителите да преглеждат и променят външния вид на субтитрите.

Друга опция ви позволява да намалите „светкавиците“ и други ярки ефекти от докосване на определени елементи на екрана, като бутони, докато потребителите, чувствителни към движение, също ще могат да намалят интензивността на анимацията.

Свежи подобрения в качеството на живот

Много потребители на iPhone ще забележат някои от по-малките промени в качеството на живот, които Apple направи веднага, с дългоочакваното подобрение в точността на клавиатурата.

Други промени включват приложението за бяла дъска Freeform, което се присъединява към Apple Creator Studio с изцяло нов набор от „разширени инструменти за създаване и редактиране на изображения“, както и възможността за задаване на напомняния като „спешни“ чрез лентата с бързи инструменти. Интелигентните списъци вече имат и филтър за напомняния.

Освен това, семействата на потребителите на Apple вече ще могат да се възползват от „Споделяне на покупки“, което позволява на всеки възрастен член на семейството да използва свои собствени методи на плащане при покупка.

По-малките промени включват по-висока точност на клавиатурата при бързо писане, нова помощ при задържане, която ви уведомява кога оператор на живо е на разговор, и още 17 езика, поддържани от Live Translation при използване на приложението Messages.