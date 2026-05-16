Най-евтината страна в света? „С 80 евро си милионер“

Какво може да се купи за едно евро?

Когато повечето хора започнат да планират почивка, те бързо осъзнават колко големи са разходите. Полети, настаняване, храна, транспорт и екскурзии могат да превърнат пътуването в значителна финансова тежест. Но през последните години все повече международни пътешественици посочват дестинация, където преживяването е обратното на скъпите туристически дестинации – Узбекистан.

Тази централноазиатска страна, някога важна част от Пътя на коприната, се е превърнала в символ на достъпно, но и богато пътуване за мнозина. Пътуващите често я описват като една от най-достъпните страни, където можете да се докоснете едновременно до история, култура и модерен градски живот, съобщава N1 Slovenia.

Ниски цени, които изненадват пътуващите

Холандският пътеписец Лоуренс, който изследва по-малко известни дестинации по света, описва Узбекистан като „една от най-евтините страни, които е посещавал “. Той казва, че едно питие струва едно евро, а нощувка в местен апартамент струва петнадесет евро.

Той е бил особено впечатлен от Ташкент, която е столицата на страната. Описал го като интересна смесица от модерна архитектура и исторически дух. От едната страна са стъклени небостъргачи, а от другата - метро мрежа, смятана за една от най-естетически интересните в света, с много станции, наподобяващи художествени галерии.

Храната е и изключително достъпна. Храненето в ресторантите често може да струва само няколко евро, което позволява на посетителите да се насладят на местната кухня без притеснения.

Той се чувства като „милионер“ за няколко десетки евро

Подобно впечатление сподели и блогърката Милица, която при пристигането си в страната каза, че се е почувствала като „милионерка", след като е обменила само 80 евро. Такситата струват само няколко евро, а храната често е по-евтина, отколкото в повечето европейски градове.

Какво може да се купи за едно евро?

Създателят на „Пътеписи“ Дрю Бински отиде още една крачка напред, показвайки във видеоклипове колко всъщност получавате за един долар (или по-малко от едно евро). Той спомена, наред с други неща, порции местна храна, пресен хляб, чай и дори преживявания като яздене на животни в пустинни райони.

Той казва, че причината за толкова ниските цени се дължи главно на по-ниските разходи за живот и местната самодостатъчност, тъй като страната произвежда голяма част от собствените си храни и стоки от първа необходимост.

Наистина ли Узбекистан е най-евтиният?

Въпреки че Узбекистан често се смята за една от най-достъпните туристически страни, той не е абсолютният рекордьор по ниски цени. Държави като Пакистан, Египет или Индия са дори средно по-евтини, както и някои от съседните страни от Централна Азия.

Въпреки това, страната се откроява с рядката си комбинация от много ниски цени, богата история, впечатляваща архитектура и изключително гостоприемство на местното население. Именно тази комбинация го прави един от най-популярните избори сред блогърите за пътувания.

Безопасност и преживяване при пътуване

Страната като цяло се счита за безопасна дестинация. Туристите често съобщават, че се чувстват в безопасност, особено в по-големи градове като Ташкент, Самарканд и Бухара, където има забележимо полицейско присъствие.

Разбира се, експертите препоръчват основно внимание, особено при пътуване до гранични райони, където условията могат да бъдат по-чувствителни. Интересно е също, че Узбекистан все повече привлича жени, пътуващи сами, които го описват като относително безопасна страна с малко тормоз по улиците и добре поддържани туристически зони.

Изненадваща дестинация

Узбекистан може да не е най-очевидният избор за следващата ви почивка, но затова често е най-изненадващият. Той съчетава изключителна достъпност, богата история и автентично преживяване, което е трудно да се намери в страни с повече туристи.