1 USD
1.1628 BGN
Този град-призрак е идеалното място за наблюдение на звездите

bTV Бизнес екип

Когато повечето хора мислят за Тексас, те може би си представят сурови пустинни пейзажи, скалисти планински върхове и от време на време търкалящи се преобръщащи се плевели. Макар че по-голямата част от щата на Самотната звезда всъщност не изглежда така, има една част от щата, която сякаш е извадена директно от спагети уестърн: Далечният Западен Тексас. И никъде този каубойски дух не е по-очевиден и жив, отколкото в малкото градче Терлингуа, пише Travel and Leisure.

Този бивш минен център с население от около 170 души е разположен между обширните пространства на Национален парк Биг Бенд и Държавен парк Биг Бенд Ранч. В началото на 20-ти век в района е открита цинобърна руда, която се използва за създаване на течен живак, някога важен ресурс за производството на огнестрелни оръжия, и населението на града се увеличава рязко. Но когато пазарът на живак се срива малко след края на Втората световна война, минната компания изоставя Терлингуа и той се превръща в град-призрак.

Това обаче не е краят на историята на Терлингуа.

През 1967 г. тук се ражда ежегодното събитие Оригиналното състезание по готвене на чили в Терлингуа (първоначално наричано „Голямата конфронтация с чили“). С времето то привлича любители на чилито от целия щат и носи на града прозвището „Световна столица на чилито“, присъдено от International Chili Society.

Благодарение на близостта си до Национален парк Биг Бенд, Терлингуа се превръща в предпочитана изходна точка за приключения сред природата. Хората идват тук, за да се спускат с рафт по Рио Гранде, да изследват суровия пустинен терен и да наблюдават едни от най-тъмните нощни небеса в САЩ.

Някога в сянката на по-известните си съседи от Западен Тексас като Марфа, Маратон и Алпин, днес Терлингуа привлича все повече посетители. Те идват заради необичайните хотели, колоритните барове и автентичния дух на Дивия запад.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

